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Posted 23 октября, 09:34

Published 23 октября, 09:34

Modified 23 октября, 09:36

Updated 23 октября, 09:36

Из-за тумана водитель в Ростовской области слетел с трассы и врезался в дерево

Из-за тумана водитель в Ростовской области слетел с трассы и влетел в дерево

23 октября 2024, 09:34
Фото: ГКУ РО «РО ПСС»
Из-за тумана водитель в Ростовской области слетел с трассы и врезался в дерево
Водитель ВАЗ попал в ДТП на мокрой и туманной трассе в Ростовской области, сообщили в Ростовская областной поисково-спасательной службе.

Происшествие случилось утром 23 октября на трассе «Самарское — Новониколаевка». Водитель ВАЗ-2114 в тумане на мокрой дороге не справился с управлением и вылетел на скорости в кювет. Затем машина ударилась в дерево.

Вызволять водителя прибыли на место спасатели. Машина от удара превратилась в груду металла. Сам автомобилист от госпитализации отказался.

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Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

Ранее инспекторы предупреждали водителей об опасности на дорогах из-за тумана. Они рекомендовали не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от сложных манёвров.

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