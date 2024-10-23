Из-за тумана водитель в Ростовской области слетел с трассы и влетел в дерево

Posted 23 октября, 09:34
Published 23 октября, 09:34
Modified 23 октября, 09:36
Updated 23 октября, 09:36
Происшествие случилось утром 23 октября на трассе «Самарское — Новониколаевка». Водитель ВАЗ-2114 в тумане на мокрой дороге не справился с управлением и вылетел на скорости в кювет. Затем машина ударилась в дерево.
Вызволять водителя прибыли на место спасатели. Машина от удара превратилась в груду металла. Сам автомобилист от госпитализации отказался.
Ранее инспекторы предупреждали водителей об опасности на дорогах из-за тумана. Они рекомендовали не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от сложных манёвров.