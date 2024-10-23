Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели

Posted 23 октября, 14:24
Published 23 октября, 14:24
Modified 23 октября, 14:28
Updated 23 октября, 14:28
В течение недели на всей территории Ростовской области могут пройти незначительные дожди. Температурный диапазон будет варьироваться от +9 до +14 градусов Цельсия, а скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.
Однако в пятницу, 25 октября, погодные условия резко изменятся. Утром и днем местами в регионе пройдут умеренные дожди. Температура воздуха снизится до +6…+11 градусов, а ночью на востоке и севере области ожидается даже до -2 градусов. Ветер усилится до 12 метров в секунду.
В субботу, 26 октября, Ростовскую область продолжат заливать ливни. В течение дня воздух прогреется до +4…+9 градусов. В ночное время похолодает до +2…+7 градусов, по северу до -2 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили, что морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области.