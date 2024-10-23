Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели

Однако в пятницу, 25 октября, погодные условия резко изменятся. Утром и днем местами в регионе пройдут умеренные дожди. Температура воздуха снизится до +6…+11 градусов, а ночью на востоке и севере области ожидается даже до -2 градусов. Ветер усилится до 12 метров в секунду.