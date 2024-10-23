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Posted 23 октября, 09:14

Published 23 октября, 09:14

Modified 23 октября, 09:16

Updated 23 октября, 09:16

Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах

Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах

23 октября 2024, 09:14
Фото: Evgeny Matveev/Unsplash
Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах

Водителей предупредили о смертельной опасности из-за тумана в Ростовской области

В Ростове-на-Дону и области местами сильный туман, об осторожности на дорогах предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В туманную погоду нужно быть особенно внимательными за рулём. Из-за плохой видимости велик риск ДТП, в том числе смертельных. Инспекторы просят водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Туман, как молоко: на трассах Ростовской области видимость упала до нескольких метров
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Фото: Госавтоинспекция Ростовской областм

Осторожность стоит проявить и пешеходам. Из-за тумана водители могут их просто не заметить. А потому лучше использовать световозвращающие элементы.

Туманная погода сохранится в Ростовской области до конца октября. При этом также прогнозируются дожди, мокрый снег и заморозки.

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