Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах

Posted 23 октября, 09:14
Published 23 октября, 09:14
Modified 23 октября, 09:16
Updated 23 октября, 09:16
В туманную погоду нужно быть особенно внимательными за рулём. Из-за плохой видимости велик риск ДТП, в том числе смертельных. Инспекторы просят водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
Осторожность стоит проявить и пешеходам. Из-за тумана водители могут их просто не заметить. А потому лучше использовать световозвращающие элементы.
Туманная погода сохранится в Ростовской области до конца октября. При этом также прогнозируются дожди, мокрый снег и заморозки.