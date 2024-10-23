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Posted 23 октября, 18:35

Published 23 октября, 18:35

Modified 23 октября, 18:37

Updated 23 октября, 18:37

В одной из школ в Ростове установили камеры в туалете

Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону

23 октября 2024, 18:35
Фото: 1MI
В одной из школ в Ростове установили камеры в туалете
Горожан возмутили камеры видеонаблюдения в туалете одной из школ на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Негодованием родители учеников поделились в соцсетях 23 октября.

Устройства разместили у выхода из туалета — над дверью. Узнав о нововведении, некоторые родители не согласились с подобными мерами слежения за порядком в школе.

— Это вообще нормально? — возмущается автор поста в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Это не то что ненормально, это незаконно! — поддержали подписчики в комментариях.
В одной из школ в Ростове установили камеры в туалетеВ одной из школ в Ростове установили камеры в туалете
В одной из школ в Ростове установили камеры в туалете.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/69256
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Нашлись и те, кого эта идея не смутила. Горожане оправдали такие меры тем, что школьники могут курить в туалетах или даже драться.

— Я б еще и в кабинки ставила, — пишет одна из женщин. — Они туалеты ломают, курят, просто хулиганят, дерутся. Может, хоть это остановит.

Официального подтверждения о том, что камеры действительно повесили в туалете школы, не поступало. Она будет уточняться.

Ранее стало известно, что школьников в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Школа#Драка#Школьники#Соцсети#Туалет#Хулиганство#Видеонаблюдение#Родители#Законность#Курение
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