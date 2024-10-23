Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону

Posted 23 октября, 18:35
Published 23 октября, 18:35
Modified 23 октября, 18:37
Updated 23 октября, 18:37
Устройства разместили у выхода из туалета — над дверью. Узнав о нововведении, некоторые родители не согласились с подобными мерами слежения за порядком в школе.
— Это вообще нормально? — возмущается автор поста в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Это не то что ненормально, это незаконно! — поддержали подписчики в комментариях.
Нашлись и те, кого эта идея не смутила. Горожане оправдали такие меры тем, что школьники могут курить в туалетах или даже драться.
— Я б еще и в кабинки ставила, — пишет одна из женщин. — Они туалеты ломают, курят, просто хулиганят, дерутся. Может, хоть это остановит.
Официального подтверждения о том, что камеры действительно повесили в туалете школы, не поступало. Она будет уточняться.
Ранее стало известно, что школьников в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение.