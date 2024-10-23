Крупнейшая авария на водопроводе оставила без воды город в Ростовской области

Posted 23 октября, 10:27
Published 23 октября, 10:27
Modified 23 октября, 10:29
Updated 23 октября, 10:29
Прорыв произошёл на магистральном водопроводе рядом с городом. Потоки воды буквально напоминают реку. В ширину они составляют около двух метров. В устранении аварии участвуют 19 человек и девять единиц техники. В таком составе на решение проблемы у них уйдут минимум сутки. Тем временем без водоснабжения остались 42 тысячи человек — это примерно треть жителей Новочеркасска. Также воды нет в некоторых учреждения города.
По словам Юрия Лысенко, людям организуют подвоз воды. О времени прибытия цистерн сообщат на сайте компании «Экотехнологии». Она же устраняет последствия коммунальной аварии.
Для учащихся во вторую смену в школах, где нет воды, сократили учебный день. Детсады работают в обычном формате. Если завтра проблема с водоснабжением не решится, учеников школ № 24, 25, 22, 15, 11 переведут на дистанционное обучение, а детсады вообще закроют.
«Родители будут дополнительно проинформированы о работе учебных учреждений через родительские чаты», — заключил Лысенко.
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