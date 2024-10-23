Крупнейшая авария на водопроводе оставила без воды город в Ростовской области

Прорыв произошёл на магистральном водопроводе рядом с городом. Потоки воды буквально напоминают реку. В ширину они составляют около двух метров. В устранении аварии участвуют 19 человек и девять единиц техники. В таком составе на решение проблемы у них уйдут минимум сутки. Тем временем без водоснабжения остались 42 тысячи человек — это примерно треть жителей Новочеркасска. Также воды нет в некоторых учреждения города.