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Posted 23 октября, 10:27

Published 23 октября, 10:27

Modified 23 октября, 10:29

Updated 23 октября, 10:29

Новочеркасск остался без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе

Крупнейшая авария на водопроводе оставила без воды город в Ростовской области

23 октября 2024, 10:27
Фото: t.me/yurilysenko
Новочеркасск остался без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе

Новочеркасск остался без воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе

42 тысячи человек остались без водоснабжения в Новочеркасске, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Прорыв произошёл на магистральном водопроводе рядом с городом. Потоки воды буквально напоминают реку. В ширину они составляют около двух метров. В устранении аварии участвуют 19 человек и девять единиц техники. В таком составе на решение проблемы у них уйдут минимум сутки. Тем временем без водоснабжения остались 42 тысячи человек — это примерно треть жителей Новочеркасска. Также воды нет в некоторых учреждения города.

По словам Юрия Лысенко, людям организуют подвоз воды. О времени прибытия цистерн сообщат на сайте компании «Экотехнологии». Она же устраняет последствия коммунальной аварии.

Видео: t.me/yurilysenko.

Для учащихся во вторую смену в школах, где нет воды, сократили учебный день. Детсады работают в обычном формате. Если завтра проблема с водоснабжением не решится, учеников школ № 24, 25, 22, 15, 11 переведут на дистанционное обучение, а детсады вообще закроют.

«Родители будут дополнительно проинформированы о работе учебных учреждений через родительские чаты», — заключил Лысенко.

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Ранее RostovGazeta рассказала, куда жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды в Ростовской области.

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