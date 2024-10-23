Микробы станут убивать: врач из Ростова рассказал, почему ОРВИ не лечат антибиотиками

Врач призвал бороться с бесконтрольным применением антибиотиков в Ростове

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Антибиотики бесполезны при вирусах, и даже наоборот, могут навредить. Поэтому мы постоянно предупреждаем ростовчан, что лечить ОРВИ антибиотиками недопустимо, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.