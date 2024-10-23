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Posted 23 октября, 13:48

Published 23 октября, 13:48

Modified 23 октября, 13:48

Updated 23 октября, 13:48

Врач рассказал, почему нельзя применять антибиотики для профилактики вируса в Ростове

Микробы станут убивать: врач из Ростова рассказал, почему ОРВИ не лечат антибиотиками

23 октября 2024, 13:48
Фото: 1MI
Врач рассказал, почему нельзя применять антибиотики для профилактики вируса в Ростове

Врач призвал бороться с бесконтрольным применением антибиотиков в Ростове

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Эксклюзив
Антибиотики бесполезны при вирусах, и даже наоборот, могут навредить. Поэтому мы постоянно предупреждаем ростовчан, что лечить ОРВИ антибиотиками недопустимо, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Осень — это сезон простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа в Ростовской области. Сталкиваясь с высокой температурой, некоторые ростовчане прибегают к помощи антибиотиков. Однако, по словам врача, делать этого категорически нельзя.

По словам медика, эпидсезон ОРВИ и гриппа в Ростовской области протекает в рамках допустимого. Пациенты обращаются в поликлинику с высокой температурой. Но заболевания, как правило, проходят без осложнений.

«ОРВИ сейчас мы лечим по-другому. Применяем много противовирусных, укрепляющих средств и так далее», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Особое внимание доктор заостряет на тот факт, что антибиотиками ОРВИ не лечат.

«Антибиотики не помогают при вирусе. И в качестве профилактики при вирусе они тоже бесполезны. Антибиотики нужно применять только при установленной бактериальной инфекции. Об этом мы постоянно напоминаем нашим пациентам», — подчеркивает доктор.
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Врач высказывает мнение, что с бесконтрольным применением антибиотиков в Ростовской области нужно бороться всеми возможными способами.

«Микробы, которые циркулируют у нас в популяции, привыкают к антибиотикам и перестают на них реагировать. Если игнорировать этот факт, то через десяток лет простые бактерии могут стать смертельно опасными для нашего населения, и мы получим серьезные проблемы», — объясняет доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей донского края накормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов.

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