Морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области

Posted 23 октября, 07:22
Published 23 октября, 07:22
Modified 23 октября, 07:24
Updated 23 октября, 07:24
По данным платформы «Яндекс Погода», в Ростове холода настанут нескоро. Несмотря на туманы и дожди, к концу месяца столбик термометра не опустится ниже +10 градусов днем и +3 — ночью. В основном на улице будет около +13 градусов.
С приходом ноября ситуация изменится только к концу первой декады. С 7 по 10 числа воздух остынет до -1…+3 градусов днем и до -1…-3 — ночью.
Похожая ситуация и в других муниципалитетах Ростовской области. На севере региона (Чертковский, Шолоховский районы) к 10 ноября похолодает до -1 градуса днем и -6 — ночью. В западной части (Неклиновский, Матвеево-Курганский районы) даже в самые холодные дни температура составит не меньше +2 градусов днем, а ночью — лишь приблизится к нулю.
В южных районах в это время ударят ночные морозы. В Сальском, Песчанокопском и других по ночам в первой декаде ноября будет до -7 градусов. Днем — около нуля. Примерно такая же погода ожидается и на востоке области — в Дубовском и Волгодонском районах.
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