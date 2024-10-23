Морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области

В южных районах в это время ударят ночные морозы. В Сальском, Песчанокопском и других по ночам в первой декаде ноября будет до -7 градусов. Днем — около нуля. Примерно такая же погода ожидается и на востоке области — в Дубовском и Волгодонском районах.