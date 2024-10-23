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Posted 23 октября, 10:05

Published 23 октября, 10:05

Modified 23 октября, 10:07

Updated 23 октября, 10:07

«Компенсация превратилась в пшик»: деревья не прижились на Зелёном острове в Ростове

«Не компенсация, а пшик!»: на Зелёном острове в Ростове погибли молодые деревья

23 октября 2024, 10:05
Фото: Unsplash
«Компенсация превратилась в пшик»: деревья не прижились на Зелёном острове в Ростове

На Зелёном острове в Ростове массово погибли молодые деревья

На Зелёном острове высаженные деревья превратились в сухие прутья, рассказала координатор «ГорЛесНадзора» Мария Мазурок коллегам из «Молота».

Для строительства Западной хорды в Ростове уничтожили больше 50 тысяч деревьев в Левенцовском микрорайоне. Вместо них высадили сотню саженцев, но не на Западном, а на Зелёном острове. Директор ботсада ЮФУ Татьяна Вардуни отмечает, что компенсаторная высадка деревьев в городе вообще идёт хаотично.

К тому же в Ростове уже нет мест, где можно высадить большое количество деревьев. Для этих целей остались только болота и свалки, на которых ничего не растёт.

Деревья, высаженные вместо вырубленного леса, не прижились в РостовеДеревья, высаженные вместо вырубленного леса, не прижились в Ростове
Деревья, высаженные вместо вырубленного леса, не прижились в Ростове. Фото: Газета «Молот»

Не прижились саженцы и на Зелёном острове. Сейчас они выглядят как сухие прутья.

«Сотни деревьев не прижились, по сути компенсация превратилась в пшик», — заключает активистка Мария Мазурок.

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Ранее главе СК РФ Александру Бастрыкину пожаловались на вырубку леса ради АЗС в Ростовской области.

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