«Не компенсация, а пшик!»: на Зелёном острове в Ростове погибли молодые деревья

Posted 23 октября, 10:05
Published 23 октября, 10:05
Modified 23 октября, 10:07
Updated 23 октября, 10:07
Для строительства Западной хорды в Ростове уничтожили больше 50 тысяч деревьев в Левенцовском микрорайоне. Вместо них высадили сотню саженцев, но не на Западном, а на Зелёном острове. Директор ботсада ЮФУ Татьяна Вардуни отмечает, что компенсаторная высадка деревьев в городе вообще идёт хаотично.
К тому же в Ростове уже нет мест, где можно высадить большое количество деревьев. Для этих целей остались только болота и свалки, на которых ничего не растёт.
Не прижились саженцы и на Зелёном острове. Сейчас они выглядят как сухие прутья.
«Сотни деревьев не прижились, по сути компенсация превратилась в пшик», — заключает активистка Мария Мазурок.