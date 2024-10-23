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Posted 23 октября 2024, 07:27

Published 23 октября 2024, 07:27

Modified 23 октября 2024, 07:29

Updated 23 октября 2024, 07:29

Общественник рассказал, почему в Ростове преждевременно ввели туристический налог

Общественник рассказал, почему в Ростове преждевременно ввели налог для туристов

23 октября 2024, 07:27
Фото: rostovgazeta.ru. Общественник рассказал, почему в Ростове преждевременно ввели туристический налог
Сюжет
Эксклюзив
Туристический налог начнут брать с отдыхающих в Ростове с 2025 года. Однако прежде чем вводить туристический налог, в городе нужно создать привлекательную для туристов инфраструктуру, сообщил RostovGazeta представитель общественной организации Владислав Махмудов.

Собеседник рассказывает, что поделился со знакомыми информацией о введении в Ростове с 2025 года туристического налога. Люди задались вопросами: «Что такого туристического есть в Ростове, раз потребовался такой налог?».

«Люди недоумевают. К нам и так особо никто не приезжал на отдых. А сейчас и те, кто приезжал, будут объезжать город стороной, останавливаясь там, где еще не ввели этот налог», — отмечает Владислав Махмудов.
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Спикер уверен, что, прежде чем вводить такой налог, нужно создавать привлекательную для туристов инфраструктуру.

«А сейчас я не вижу активного развития туризма в Ростове. Да и для того, чтобы вводить этот налог, городу нужно придать статус туристического объекта. Например, на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, во Владивостоке действительно есть интересные объекты культурного наследия, есть туризм. А Ростов с очень большой натяжкой сегодня подходит под этот статус», — комментирует эксперт.
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туристический налог для приезжающих в Ростов должен быть направлен на граждан иностранных государств
туристический налог для приезжающих в Ростов должен быть направлен на граждан иностранных государств. Фото: rostovgazeta.ru

Собеседник добавляет, что туристический налог для приезжающих в Ростов должен быть направлен на граждан иностранных государств, которые посещают донскую столицу в качестве туристов.

«А брать такой налог с россиян, за то, что они приезжают в Ростов проведать своих родных или проездом по делам, я считаю, наверное, не корректным, — высказывает точку зрения Махмудов. — Я поддерживаю тех рестораторов и владельцев гостиниц, которые высказались за преждевременность введения всеобщего туристического налога для жителей других регионов, которые решат посетить Ростов с 2025 года».

Ранее RostovGazeta сообщала, какие отзывы оставляют туристы, посетившие Ростов-на-Дону.

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