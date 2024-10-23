Общественник рассказал, почему в Ростове преждевременно ввели налог для туристов

Posted 23 октября, 07:27
Published 23 октября, 07:27
Modified 23 октября, 07:29
Updated 23 октября, 07:29
Собеседник рассказывает, что поделился со знакомыми информацией о введении в Ростове с 2025 года туристического налога. Люди задались вопросами: «Что такого туристического есть в Ростове, раз потребовался такой налог?».
«Люди недоумевают. К нам и так особо никто не приезжал на отдых. А сейчас и те, кто приезжал, будут объезжать город стороной, останавливаясь там, где еще не ввели этот налог», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер уверен, что, прежде чем вводить такой налог, нужно создавать привлекательную для туристов инфраструктуру.
«А сейчас я не вижу активного развития туризма в Ростове. Да и для того, чтобы вводить этот налог, городу нужно придать статус туристического объекта. Например, на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, во Владивостоке действительно есть интересные объекты культурного наследия, есть туризм. А Ростов с очень большой натяжкой сегодня подходит под этот статус», — комментирует эксперт.
Собеседник добавляет, что туристический налог для приезжающих в Ростов должен быть направлен на граждан иностранных государств, которые посещают донскую столицу в качестве туристов.
«А брать такой налог с россиян, за то, что они приезжают в Ростов проведать своих родных или проездом по делам, я считаю, наверное, не корректным, — высказывает точку зрения Махмудов. — Я поддерживаю тех рестораторов и владельцев гостиниц, которые высказались за преждевременность введения всеобщего туристического налога для жителей других регионов, которые решат посетить Ростов с 2025 года».
Ранее RostovGazeta сообщала, какие отзывы оставляют туристы, посетившие Ростов-на-Дону.