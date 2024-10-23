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Posted 23 октября, 07:58

Published 23 октября, 07:58

Modified 23 октября, 08:00

Updated 23 октября, 08:00

Экс-полицейский из Ростовской области получил срок за разглашение гостайны

Полицейский из Ростовской области разглашал сведения под грифом «секретно»

23 октября 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Экс-полицейский из Ростовской области получил срок за разглашение гостайны
Суд признал бывшего полицейского из Ростовской области виновным в разглашении гостайны и избрал меру наказания в виде условного срока, сообщает региональное УФСБ.

Василий Поляков работал оперуполномоченным по ОВД ОУ ГУСБ МВД России. Как выяснилось позже, майор предоставил результаты оперативно-розыскной деятельности под грифом «секретно» гражданину, у которого не было доступа к этим сведениям.

Когда об этом узнали третьи лица, дошло до уголовного дела. Страж порядка оказался на скамье подсудимых по обвинению в разглашении государственной тайны.

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Полякова признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах еще на два года.

В сентябре по этой же статье осудили подполковника полиции, экс-начальника ОРО ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полицейский#Уголовное дело#Лишение свободы#Правоохранительные органы#УФСБ#МВД России#Государственная тайна
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