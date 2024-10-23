Полицейский из Ростовской области разглашал сведения под грифом «секретно»

Posted 23 октября, 07:58
Published 23 октября, 07:58
Modified 23 октября, 08:00
Updated 23 октября, 08:00
Василий Поляков работал оперуполномоченным по ОВД ОУ ГУСБ МВД России. Как выяснилось позже, майор предоставил результаты оперативно-розыскной деятельности под грифом «секретно» гражданину, у которого не было доступа к этим сведениям.
Когда об этом узнали третьи лица, дошло до уголовного дела. Страж порядка оказался на скамье подсудимых по обвинению в разглашении государственной тайны.
Полякова признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах еще на два года.
В сентябре по этой же статье осудили подполковника полиции, экс-начальника ОРО ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области.