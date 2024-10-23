Пострадавшие все в крови: движение на Левобережной в Ростове парализовало из-за ДТП

Posted 23 октября 2024, 10:04
Published 23 октября 2024, 10:04
Modified 23 октября 2024, 10:06
Updated 23 октября 2024, 10:06
Две иномарки столкнулись на Левобережной улице днём 23 октября. Машины получили серьёзные механические повреждения. На месте событий видно окровавленных участников ДТП.
Из-за ликвидации последствий аварий на левом берегу собралась пробка в три километра. Она тянется от кольца на Бориса Слюсаря через Левобережную улицу до Чемордачки.
В Госавтоинспекции обстоятельства ДТП не комментировали.
Информация уточняется.
Ранее инспекторы предупреждали о высоком риске аварий на дорогах Ростовской области из-за густого тумана.