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Posted 23 октября 2024, 10:04

Published 23 октября 2024, 10:04

Modified 23 октября 2024, 10:06

Updated 23 октября 2024, 10:06

Пробка собралась на Левом берегу в Ростове из-за ДТП с пострадавшими

Пострадавшие все в крови: движение на Левобережной в Ростове парализовало из-за ДТП

23 октября 2024, 10:04
Фото: rostovgazeta.ru. Пробка собралась на Левом берегу в Ростове из-за ДТП с пострадавшими

Движение на Левобережной в Ростове парализовало из-за ДТП

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Эксклюзив
Авария произошла на Левобережной улице в Ростове-на-Дону, кадрами с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Две иномарки столкнулись на Левобережной улице днём 23 октября. Машины получили серьёзные механические повреждения. На месте событий видно окровавленных участников ДТП.

Две иномарки столкнулись на Левобережной улице днём 23 октября
Две иномарки столкнулись на Левобережной улице днём 23 октября. Фото: rostovgazeta.ru
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Из-за ликвидации последствий аварий на левом берегу собралась пробка в три километра. Она тянется от кольца на Бориса Слюсаря через Левобережную улицу до Чемордачки.

В Госавтоинспекции обстоятельства ДТП не комментировали.

Информация уточняется.

Ранее инспекторы предупреждали о высоком риске аварий на дорогах Ростовской области из-за густого тумана.

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