Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов

Posted 23 октября, 19:01
Published 23 октября, 19:01
Modified 23 октября, 19:03
Updated 23 октября, 19:03
На проверку взяли 20,9 килограмма полуфабрикатов. Оказалось, что самой свинины там чуть больше 40% (8,5 килограмма). Остальные ингредиенты представляли собой говядину механической обвалки и говяжий жир (по 4,2 килограмма), а также неподконтрольную продукцию (около 4 килограммов). При этом по документам таких «добавок» не было.
— Внесение недостоверных сведений о продукции, используемой в качестве сырья, является нарушением порядка оформления эВСД (прим. — электронный ветеринарный сопроводительный документ), — прокомментировали в ведомстве.
Предприятию направили предостережение. Пока руководство не исправит ситуацию, регистрация уполномоченного лица будет приостановлена во ФГИС «Меркурий». Продать полуфабрикаты тоже не удастся — документы на них аннулировали.
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