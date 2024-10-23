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Posted 23 октября, 19:01

Published 23 октября, 19:01

Modified 23 октября, 19:03

Updated 23 октября, 19:03

Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов

Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов

23 октября 2024, 19:01
Фото: Шедеврум
Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов

На предприятии в Ростовской области делали свиные котлеты из говяжьего жира

Свиные котлеты, которые производили на предприятии в Ростовской области, оказались лишь наполовину из свинины. О нарушении 23 октября сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На проверку взяли 20,9 килограмма полуфабрикатов. Оказалось, что самой свинины там чуть больше 40% (8,5 килограмма). Остальные ингредиенты представляли собой говядину механической обвалки и говяжий жир (по 4,2 килограмма), а также неподконтрольную продукцию (около 4 килограммов). При этом по документам таких «добавок» не было.

— Внесение недостоверных сведений о продукции, используемой в качестве сырья, является нарушением порядка оформления эВСД (прим. — электронный ветеринарный сопроводительный документ), — прокомментировали в ведомстве.
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Предприятию направили предостережение. Пока руководство не исправит ситуацию, регистрация уполномоченного лица будет приостановлена во ФГИС «Меркурий». Продать полуфабрикаты тоже не удастся — документы на них аннулировали.

Ранее RostovGazeta сообщала, как фермер умудрился сделать тонны сливочного масла из воздуха.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роспотребнадзор#Нарушение#Продукция
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