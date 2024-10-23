Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов

На проверку взяли 20,9 килограмма полуфабрикатов. Оказалось, что самой свинины там чуть больше 40% (8,5 килограмма). Остальные ингредиенты представляли собой говядину механической обвалки и говяжий жир (по 4,2 килограмма), а также неподконтрольную продукцию (около 4 килограммов). При этом по документам таких «добавок» не было.