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Posted 23 октября, 16:20

Published 23 октября, 16:20

Modified 23 октября, 16:22

Updated 23 октября, 16:22

Пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Ростове-на-Дону

Пять человек увезли на скорой после лобового ДТП на Левобережной в Ростове

23 октября 2024, 16:20
Фото: 1MI
Пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель иномарки нарушил расположение автомобиля при встречном разъезде, что привело к травмированию пятерых человек, информирует региональная Госавтоинспекция.

Утром 23 октября на улице Левобережной в Ростове-на-Дону произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, чтобы объехать препятствие, но не смог правильно расположить авто вовремя маневра, что привело к лобовому столкновению с другой легковушкой. В иномарку на полной скорости влетела машина Hyundai Solaris под управлением 38-летнего автомобилиста.

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Видео: 1MI. Пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Ростове-на-Дону

В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota Camry, а также три пассажира Hyundai Solaris. Все раненые — молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет. Как ранее рассказал корреспондент RostovGazeta часть пострадавших получила сильные травмы, они сидели возле автомобилей с окровавленными лицами и руками. Позже их госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП.

До этого спасатели достали водителя из покореженной машины после ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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