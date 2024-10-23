Пять человек увезли на скорой после лобового ДТП на Левобережной в Ростове

В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota Camry, а также три пассажира Hyundai Solaris. Все раненые — молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет. Как ранее рассказал корреспондент RostovGazeta часть пострадавших получила сильные травмы, они сидели возле автомобилей с окровавленными лицами и руками. Позже их госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП.