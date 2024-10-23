Пять человек увезли на скорой после лобового ДТП на Левобережной в Ростове

Posted 23 октября, 16:20
Published 23 октября, 16:20
Modified 23 октября, 16:22
Updated 23 октября, 16:22
Утром 23 октября на улице Левобережной в Ростове-на-Дону произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, чтобы объехать препятствие, но не смог правильно расположить авто вовремя маневра, что привело к лобовому столкновению с другой легковушкой. В иномарку на полной скорости влетела машина Hyundai Solaris под управлением 38-летнего автомобилиста.
В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota Camry, а также три пассажира Hyundai Solaris. Все раненые — молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет. Как ранее рассказал корреспондент RostovGazeta часть пострадавших получила сильные травмы, они сидели возле автомобилей с окровавленными лицами и руками. Позже их госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП.
До этого спасатели достали водителя из покореженной машины после ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.