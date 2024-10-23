Ретро-поезд сделает последний рейс из Ростова в Таганрог

Posted 23 октября, 07:24
Published 23 октября, 07:24
Modified 23 октября, 07:26
Updated 23 октября, 07:26
Прощальный рейс запланирован на субботу, 26 октября. Ретро-поезд отправится из Ростова в 09.35. В Таганроге он будет в 11.35. Обратное отправление назначено на 18.07. В Ростове поезд вернётся в 20.10.
Билеты на ретро-поезд стоят 154 рубля. В составе есть и плацкартные вагоны.
В этом сезоне это будет последний рейс ретро-поезда.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону. Всего он посетит 63 города. Ближайший город, в котором можно встретить поезд Деда Мороза, это Балаково в Самарской области.