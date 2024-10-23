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Posted 23 октября, 07:24

Published 23 октября, 07:24

Modified 23 октября, 07:26

Updated 23 октября, 07:26

Ретро-поезд сделает последний рейс из Ростова в Таганрог

Ретро-поезд сделает последний рейс из Ростова в Таганрог

23 октября 2024, 07:24
Фото: donland.ru
Ретро-поезд сделает последний рейс из Ростова в Таганрог
Поезд на паровозной тяге совершит последний в этом сезоне рейс из Ростова-на-Дону в Таганрог, сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Прощальный рейс запланирован на субботу, 26 октября. Ретро-поезд отправится из Ростова в 09.35. В Таганроге он будет в 11.35. Обратное отправление назначено на 18.07. В Ростове поезд вернётся в 20.10.

Билеты на ретро-поезд стоят 154 рубля. В составе есть и плацкартные вагоны.

В этом сезоне это будет последний рейс ретро-поезда.

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Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону. Всего он посетит 63 города. Ближайший город, в котором можно встретить поезд Деда Мороза, это Балаково в Самарской области.

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