«Резиновые квартиры» уйдут в прошлое

Posted 23 октября, 05:13
Published 23 октября, 05:13
Modified 23 октября, 05:13
Updated 23 октября, 05:13
Согласно принятому законопроекту, за преступления, связанные с подделкой документов, постановкой на учет и фиктивной регистрацией мигрантов, злоумышленники могут оказаться в тюрьме. Срок лишения свободы по данным статьям составляет от 2 до 6 лет. Таким образом, депутаты планируют положить конец печально известным «резиновым квартирам», в которые собственники жилья прописывают огромное количество нелегальных мигрантов за крупное денежное вознаграждение.
«Все те, кто пытается нажиться на незаконной регистрации, прописывая к себе десятки, а иногда и сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от 2 до 6 лет. Речь идёт именно об этом, когда мы с вами говорим о фиктивной регистрации. Всё это должно уйти в прошлое», — сообщил на заседании нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет сайт Дума ТВ.
Ранее Государственная Дума уже приняла 7 законопроектов, касающихся совершенствования механизмов противодействия организации нелегальной миграции и обеспечения общественной безопасности. К примеру, одна из поправок касалась борьбы с фиктивными браками и усыновлением мигрантами детей для получения легального статуса пребывания в РФ.
Председатель ГД Вячеслав Володин отмечает, что оставшийся пакет инициатив по данному вопросу будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке до декабря текущего года.