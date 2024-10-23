«Резиновые квартиры» уйдут в прошлое

«Все те, кто пытается нажиться на незаконной регистрации, прописывая к себе десятки, а иногда и сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от 2 до 6 лет. Речь идёт именно об этом, когда мы с вами говорим о фиктивной регистрации. Всё это должно уйти в прошлое», — сообщил на заседании нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет сайт Дума ТВ.