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Posted 23 октября, 14:06

Published 23 октября, 14:06

Modified 23 октября, 14:06

Updated 23 октября, 14:06

Риелтор рассказала, кто берет ипотеку Ростове после увеличения ставки годовых

Риелтор рассказала, как банки в Ростове ужесточают условия по семейной ипотеке

23 октября 2024, 14:06
Фото: rostovgazeta.ru
Риелтор рассказала, кто берет ипотеку Ростове после увеличения ставки годовых
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Эксклюзив
Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, что, несмотря на повышение ставки годовых по кредитам, те, кому необходимо жилье, покупают квартиры в Ростове. Однако условия становятся жестче.

Риелтор рассказывает, что банки ужесточают условия по семейной ипотеке.

«Люди получают одобрение кредита, а потом меняются условия по первоначальному взносу. Его увеличивают до 50%, хотя заемщики указывают хороший доход», — отмечает Елена Загоренко.

По словам риелтора, повышение первоначального взноса отпугивает многих покупателей. Поэтому и наблюдается падение спроса на квартиры в новостройках по семейной ипотеке.

Спрос на квартиры в новостройках Ростова рухнул на 64%
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«Молодые семьи больше бы покупали квартир, но под семейную ипотеку приобрести жилье сейчас не легко», — уточняет спикер.

Риелтор добавляет, что, тем не менее, ипотеку сегодня берут люди разных возрастов.

«Недавно квартиру покупал студент, а ипотеку оформили на его родителей, которые чуть старше 60 лет. А все потому, что у молодого человека не оказалось кредитной истории», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta объясняла на простом примере, как выросли цены на жилье в Ростове.

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