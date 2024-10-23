Риелтор рассказала, как банки в Ростове ужесточают условия по семейной ипотеке

Posted 23 октября, 14:06
Published 23 октября, 14:06
Modified 23 октября, 14:06
Updated 23 октября, 14:06
Риелтор рассказывает, что банки ужесточают условия по семейной ипотеке.
«Люди получают одобрение кредита, а потом меняются условия по первоначальному взносу. Его увеличивают до 50%, хотя заемщики указывают хороший доход», — отмечает Елена Загоренко.
По словам риелтора, повышение первоначального взноса отпугивает многих покупателей. Поэтому и наблюдается падение спроса на квартиры в новостройках по семейной ипотеке.
«Молодые семьи больше бы покупали квартир, но под семейную ипотеку приобрести жилье сейчас не легко», — уточняет спикер.
Риелтор добавляет, что, тем не менее, ипотеку сегодня берут люди разных возрастов.
«Недавно квартиру покупал студент, а ипотеку оформили на его родителей, которые чуть старше 60 лет. А все потому, что у молодого человека не оказалось кредитной истории», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta объясняла на простом примере, как выросли цены на жилье в Ростове.