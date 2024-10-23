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Posted 23 октября, 13:02

Published 23 октября, 13:02

Modified 23 октября, 13:04

Updated 23 октября, 13:04

Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей

Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей

23 октября 2024, 13:02
Фото: Pxhere
Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей
Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону не нашла поставщика кислорода почти за 45 миллионов рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Ростовская больница искала поставщика медицинского газообразного кислорода в баллонах. За 44,9 миллиона рублей он должен был ежедневно в течение всего 2025 года поставлять лекарственный препарат по заявкам заказчика по адресу улица Бодрая, 88/35. При этом в условиях контракта указано, что кислород может понадобиться в любое время дня и ночи.

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За время торгов была подана всего лишь одна заявка на выполнение работ, однако она не соответствовала требованиям закона. В связи с чем определение поставщика признается несостоявшимся.

До этого стало известно, что в донскую столицу доставят автомобили с броневой защитой для следователей. На покупку техники потратят примерно 57 миллионов рублей.

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