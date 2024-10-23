Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей

Posted 23 октября, 13:02
Published 23 октября, 13:02
Modified 23 октября, 13:04
Updated 23 октября, 13:04
Ростовская больница искала поставщика медицинского газообразного кислорода в баллонах. За 44,9 миллиона рублей он должен был ежедневно в течение всего 2025 года поставлять лекарственный препарат по заявкам заказчика по адресу улица Бодрая, 88/35. При этом в условиях контракта указано, что кислород может понадобиться в любое время дня и ночи.
За время торгов была подана всего лишь одна заявка на выполнение работ, однако она не соответствовала требованиям закона. В связи с чем определение поставщика признается несостоявшимся.
До этого стало известно, что в донскую столицу доставят автомобили с броневой защитой для следователей. На покупку техники потратят примерно 57 миллионов рублей.