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Posted 23 октября, 13:12

Published 23 октября, 13:12

Modified 23 октября, 13:14

Updated 23 октября, 13:14

В Ростовской области скоро начнется сезон охоты на лисиц и корсаков

Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября

23 октября 2024, 13:12
Фото: Pxhere
В Ростовской области скоро начнется сезон охоты на лисиц и корсаков
На следующей неделе на территории Ростовской области стартует сезон охоты на корсаков, енотовидных собак и лисиц, сообщает региональное Минприроды.

С 2 ноября в Ростовской области начнется сезон добычи млекопитающих семейства псовых. Так, охотники смогут отстреливать неограниченное количество лисиц и енотовидных псов. А вот что касается корсаков, то в день разрешено добывать всего лишь две степные лисицы, а за весь сезон — пять особей.

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Сезон охоты продлится до 28 февраля 2025 года.

Отметим, что с 2 ноября также начнется полноценный период охоты на зайцев-русаков. Если сейчас их можно ловить только при помощи борзых собак, то со следующей неделе будет разрешено использование оружия.

До этого в донском регионе стартовал сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц.

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