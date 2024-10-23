Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября

С 2 ноября в Ростовской области начнется сезон добычи млекопитающих семейства псовых. Так, охотники смогут отстреливать неограниченное количество лисиц и енотовидных псов. А вот что касается корсаков, то в день разрешено добывать всего лишь две степные лисицы, а за весь сезон — пять особей.