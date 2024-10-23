Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября

Posted 23 октября, 13:12
Published 23 октября, 13:12
Modified 23 октября, 13:14
Updated 23 октября, 13:14
С 2 ноября в Ростовской области начнется сезон добычи млекопитающих семейства псовых. Так, охотники смогут отстреливать неограниченное количество лисиц и енотовидных псов. А вот что касается корсаков, то в день разрешено добывать всего лишь две степные лисицы, а за весь сезон — пять особей.
Сезон охоты продлится до 28 февраля 2025 года.
Отметим, что с 2 ноября также начнется полноценный период охоты на зайцев-русаков. Если сейчас их можно ловить только при помощи борзых собак, то со следующей неделе будет разрешено использование оружия.
До этого в донском регионе стартовал сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц.