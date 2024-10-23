Школьников могут перевести на дистанционное обучение в Ростовской области

Posted 23 октября, 11:00
Published 23 октября, 11:00
Modified 23 октября, 11:02
Updated 23 октября, 11:02
Рядом с Новочеркасском произошёл прорыв магистрального водопровода. Потоки воды захлестнули округу. Они буквально напоминают небольшую, но буйную реку. Устранять последствия аварии направили 19 человек и девять единиц техники. Власти рассчитывают, что они справятся с ЧП в течение суток.
Тем временем без воды осталась треть жителей города — больше 40 тысяч человек. Для них пообещали организовать подвоз воды. Также водоснабжения нет в школах и детсадах.
Власти Новочеркасска заявили, что 23 октября детсады будут работать в обычном формате. Учащимся во вторую смену в школах, где нет воды, сократят уроки.
Если завтра проблема не решится, садики без водоснабжения закроют. В школах № 24, 25, 22, 15, 11 планируют ввести дистанционное обучение и сокращённые уроки в школах № 20, 31, 32.
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