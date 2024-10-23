Школьников могут перевести на дистанционное обучение в Ростовской области

Рядом с Новочеркасском произошёл прорыв магистрального водопровода. Потоки воды захлестнули округу. Они буквально напоминают небольшую, но буйную реку. Устранять последствия аварии направили 19 человек и девять единиц техники. Власти рассчитывают, что они справятся с ЧП в течение суток.