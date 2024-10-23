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Posted 23 октября, 11:00

Published 23 октября, 11:00

Modified 23 октября, 11:02

Updated 23 октября, 11:02

Школьников могут перевести на дистанционное обучение в части Ростовской области

Школьников могут перевести на дистанционное обучение в Ростовской области

23 октября 2024, 11:00
Фото: rostovgazeta.ru
Школьников могут перевести на дистанционное обучение в части Ростовской области

В Новочеркасске школы могут перевести на дистант, а детсады — закрыть

42 тысячи человек остались без водоснабжения в Новочеркасске из-за коммунальной аварии, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Рядом с Новочеркасском произошёл прорыв магистрального водопровода. Потоки воды захлестнули округу. Они буквально напоминают небольшую, но буйную реку. Устранять последствия аварии направили 19 человек и девять единиц техники. Власти рассчитывают, что они справятся с ЧП в течение суток.

Тем временем без воды осталась треть жителей города — больше 40 тысяч человек. Для них пообещали организовать подвоз воды. Также водоснабжения нет в школах и детсадах.

Власти Новочеркасска заявили, что 23 октября детсады будут работать в обычном формате. Учащимся во вторую смену в школах, где нет воды, сократят уроки.

Если завтра проблема не решится, садики без водоснабжения закроют. В школах № 24, 25, 22, 15, 11 планируют ввести дистанционное обучение и сокращённые уроки в школах № 20, 31, 32.

«Осталось сливок добавить»: жители Ростова жалуются на ржавую воду из-под кранов
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Ранее RostovGazeta рассказала, куда жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды в Ростовской области.

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