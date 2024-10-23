Следователи задержали мужчину, который держал 18 рабов на ферме под Ростовом

Posted 23 октября, 17:47
Published 23 октября, 17:47
Modified 23 октября, 17:49
Updated 23 октября, 17:49
Напомним, что ранее в Ростовской области на одной из местных ферм обнаружили 18 человек, которых незаконно удерживали за городом. Их обманом вывезли на ферму, отобрали документы и телефоны, а затем заставили за еду работать в полях.
Следователям удалось вычислить и задержать мужчину, который мог организовать незаконное удержание людей и использовать рабский труд. Им оказался житель Азова. Подозреваемого допросили. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.
До этого пленные рассказали, в каких условиях им приходилось жить на ферме в Ростовской области. Люди питались от силы пару раз в день и ели в основном хлеб, а об оказании медицинской помощи они даже и попросить не могли. Подробный рассказ в материале RostovGazeta.