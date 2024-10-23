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Posted 23 октября, 17:47

Published 23 октября, 17:47

Modified 23 октября, 17:49

Updated 23 октября, 17:49

Следователи задержали подозреваемого, державшего рабов на ферме под Ростовом

Следователи задержали мужчину, который держал 18 рабов на ферме под Ростовом

23 октября 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Следователи задержали подозреваемого, державшего рабов на ферме под Ростовом
Следователи задержали жителя Азова, которого подозревают в использовании рабского труда на ферме, сообщает региональное СУ СКР.

Напомним, что ранее в Ростовской области на одной из местных ферм обнаружили 18 человек, которых незаконно удерживали за городом. Их обманом вывезли на ферму, отобрали документы и телефоны, а затем заставили за еду работать в полях.

Следователям удалось вычислить и задержать мужчину, который мог организовать незаконное удержание людей и использовать рабский труд. Им оказался житель Азова. Подозреваемого допросили. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: Изображение Midjourney. Следователи задержали подозреваемого, державшего рабов на ферме под Ростовом

До этого пленные рассказали, в каких условиях им приходилось жить на ферме в Ростовской области. Люди питались от силы пару раз в день и ели в основном хлеб, а об оказании медицинской помощи они даже и попросить не могли. Подробный рассказ в материале RostovGazeta.

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