Следователи задержали мужчину, который держал 18 рабов на ферме под Ростовом

До этого пленные рассказали, в каких условиях им приходилось жить на ферме в Ростовской области. Люди питались от силы пару раз в день и ели в основном хлеб, а об оказании медицинской помощи они даже и попросить не могли. Подробный рассказ в материале RostovGazeta.