Сотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске

В результате ДТП у служебного автомобиля сплющилось лобовое стекло, отлетело боковое зеркало и помялось крыло. Информации о пострадавших нет. Госавтоинспекция Ростовской области пока не сообщала о происшествии, само информагентство также не комментировало ДТП.