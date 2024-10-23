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Posted 23 октября, 17:05

Published 23 октября, 17:05

Modified 23 октября, 17:07

Updated 23 октября, 17:07

Под Ростовом перевернулась служебная машина местного информагенства

Сотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске

23 октября 2024, 17:05
Фото: 1MI
Под Ростовом перевернулась служебная машина местного информагенства
Машина информационного агентства «Дон 24» попала в крупное ДТП в Батайске, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Вечером 23 октября служебный автомобиль «Дон 24» попал в аварию в Батайске. Предположительно, две легковушки не смогли разъехаться и столкнулись на пересечении улиц Куйбышева и Садовой. От сильного удара автомобиль телеканала перевернулся и лег на крышу.

В результате ДТП у служебного автомобиля сплющилось лобовое стекло, отлетело боковое зеркало и помялось крыло. Информации о пострадавших нет. Госавтоинспекция Ростовской области пока не сообщала о происшествии, само информагентство также не комментировало ДТП.

В Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем»
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Видео: 1MI. Под Ростовом перевернулась служебная машина местного информагенства

«Как люди? Надеюсь, никто не пострадал», — спросила обеспокоенная подписчица. Но пока данных о пострадавших нет.

Ранее пять человек увезли на скорой после лобового ДТП на Левобережной в Ростове-на-Дону.

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