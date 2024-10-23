Сотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске

Posted 23 октября, 17:05
Published 23 октября, 17:05
Modified 23 октября, 17:07
Updated 23 октября, 17:07
Вечером 23 октября служебный автомобиль «Дон 24» попал в аварию в Батайске. Предположительно, две легковушки не смогли разъехаться и столкнулись на пересечении улиц Куйбышева и Садовой. От сильного удара автомобиль телеканала перевернулся и лег на крышу.
В результате ДТП у служебного автомобиля сплющилось лобовое стекло, отлетело боковое зеркало и помялось крыло. Информации о пострадавших нет. Госавтоинспекция Ростовской области пока не сообщала о происшествии, само информагентство также не комментировало ДТП.
«Как люди? Надеюсь, никто не пострадал», — спросила обеспокоенная подписчица. Но пока данных о пострадавших нет.
Ранее пять человек увезли на скорой после лобового ДТП на Левобережной в Ростове-на-Дону.