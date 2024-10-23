Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь

Дожди и солнце могут сменяться до 20 ноября. После дождливого вторника (при температуре до +12 градусов) снова выглянет солнце. Затем, с 21 числа снова похолодает до +9 градусов днем и до +5 ночью. А со следующего дня снова похолодает до +4 и +2 соответственно. Такая погода продержится до конца месяца.