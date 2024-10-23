Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь

Posted 23 октября, 16:07
Published 23 октября, 16:07
Modified 23 октября, 16:22
Updated 23 октября, 16:22
Конец октября обещает быть относительно теплым и дождливым. Температура воздуха не остынет ниже +10 градусов днем и +3…+5 — ночью.
По данным платформы «Яндекс. Погода», последние солнечные деньки прогнозируют 26, 28 и 29 октября. Затем небо затянет тучами: проливные дожди накроют город 30 и 31 октября.
В начале ноября столбик термометра днем опустится до +9, ночная температура при этом почти не изменится. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается вплоть до 5 числа. В этот день пройдет небольшой дождь.
Следующим утром заметно похолодает: днем на улице будет около +3 градусов, а ночью температура приблизится к нулю. В темное время суток 7 и 8 ноября прогнозируют небольшие заморозки — до -1…-2 градусов. В субботу, 9 ноября, из-за туч выглянет солнце, но теплее от него не станет. Среднесуточная температура будет держаться на уровне нуля градусов.
Морозные солнечные дни также ожидаются 13, 14 и 15 ноября. К выходным, 16 ноября, потеплеет до +6 градусов днем, а в воскресенье — даже до +10. При этом город накроет ливень. Погода будет напоминать октябрьскую. Даже по ночам снова потеплеет до +8 градусов.
Дожди и солнце могут сменяться до 20 ноября. После дождливого вторника (при температуре до +12 градусов) снова выглянет солнце. Затем, с 21 числа снова похолодает до +9 градусов днем и до +5 ночью. А со следующего дня снова похолодает до +4 и +2 соответственно. Такая погода продержится до конца месяца.
Похожая ситуация в ноябре складывается и в других муниципалитетах региона.
После мощного ливня в последние дни октября в северных районах похолодает. Практически через неделю столбик термометра днем опустится с +16 до +5 градусов, а ночью — с +8 до +2. Пасмурные дни продлятся около семи дней. С 5 числа начнутся дожди, которые перейдут в мокрый снег на следующий день. На улице станет по-ноябрьски холодно: днем воздух остынет до нуля градусов, а к ночи — до -4.
Целую неделю, начиная с 8 числа, обещают солнечную погоду. Несмотря на это, в крайних северных районах температура продолжит падать. К 14 ноября столбик термометра покажет -1…-2 градуса днем и около -7…-8 — ночью. На выходных появятся тучи, 17 ноября начнется череда дождей. Осадки обещают до 21 ноября включительно. Во время дождей, как ни странно, станет немного теплее — до +5…+6 градусов днем и до +2…+4 ночью.
В конец ноября воздух остынет до нуля градусов. В среднем днем возможна температура около -1…+1 градуса, ночью — от -2 и ниже.
В южной части Ростовской области тоже ожидаются осадки в конце октября. В отличие от донской столицы и северных муниципалитетов, в начале ноября тут похолодает не так резко. Температура воздуха составит +8…+10 градусов днем (после октябрьских +12…+14) и +3…+5 ночью (после +5…+8).
Первые дожди в ноябре пройдут 5 числа. После этого похолодает до +5 градусов днем и до нуля — ночью. В следующие дни, несмотря на солнечную погоду, температура продолжит опускаться. До 15 ноября столбик термометра покажет около 0…+2 градусов в светлое время суток. По ночам прогнозируют небольшой мороз, до -7 градусов.
К выходным, 16 ноября, потеплеет до +7, а 17 числа — даже до +11 градусов. Увеличится и ночная температура — до +8. Потепление будет недолгим. С 22 ноября, как и в других районах, резко похолодает. В конце месяца ожидается температура, приближенная к нулю, — и днем, и ночью.
Похожая ситуация складывается и на востоке. В конце октября столбик термометра покажет примерно +12 градусов днем и +5 — ночью. 30 числа обещают дождь. В начале ноября похолодает до +9 и +4 градусов соответственно. Пасмурная погода продержится до 7 ноября, в том числе 5-го — с осадками. За это время воздух остынет до +2 градусов днем и до -4 — ночью.
После солнечных пятницы и субботы (8 и 9 ноября) выпадет снег. Днем он может быстро растаять, так как средняя температура будет находиться в районе нуля градусов. А вот ночью при -4 снежный покров, скорее всего, сохранится. С 12 числа появятся дневные заморозки (-1…-2 градуса). По ночам будет около -6…-7 градусов.
К выходным, 16 и 17 ноября, солнце скроется за тучами, но при этом на улице потеплеет до +7. Со временем температура будет увеличиваться. К 21 ноября она достигнет +10 градусов днем, а к концу месяца снова пойдет на спад — до нуля градусов и ниже.
Самыми пасмурными в ноябре окажутся западные районы региона. Там ожидается всего четыре солнечных дня: 14, 15, 20 и 22. После затяжных дождей в конце октября (30 и 31 числа) воздух остынет с +12 до +9 градусов днем и с +9 до +5 — ночью. Затем осадки выпадут 5 ноября (как и везде по области).
С тех пор похолодает еще больше. Днем столбик термометра поднимется не выше +2…+4 градусов, ночью — 0…+1. Такая погода продержится до 16 ноября. В этот день впервые за долгое время воздух прогреется до +7 градусов, а 17 ноября — до +10, несмотря на ливень. Еще больше потеплеет 19 ноября, когда тоже прогнозируют дождь, — до +12 градусов днем и до +9 — ночью.
Затем температура снова начнет падать. После осадков 21 ноября похолодает до +6 градусов днем и +3 ночью. Самый мощный ливень ожидается 23 числа. А вот заморозки появятся только к концу месяца, после 25 ноября.
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