Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября

Posted 23 октября, 03:22
Published 23 октября, 03:22
Modified 23 октября, 03:26
Updated 23 октября, 03:26
По его словам, около полуночи военный сбили сразу четыре беспилотных летательных аппарата на территории региона. При помощи системы ПВО были уничтожены четыре дрона. Все они пытались атаковаться территории области в районе Новошахтинска.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — резюмировал Голубев.
Несколькими днями ранее украинские беспилотники также атаковали Новошахтинск, но все четыре дрона уничтожили военные.
Напомним, что в Азове местные жители заметили висящий на электропроводах беспилотник. По Сети разошлись фото и видео дрона, запутавшегося в проводах. Однако никакой официальной информации власти области так и не дали, а на запросы СМИ не ответили.