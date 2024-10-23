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Posted 23 октября, 03:22

Published 23 октября, 03:22

Modified 23 октября, 03:26

Updated 23 октября, 03:26

Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября

Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября

23 октября 2024, 03:22
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября

Губернатор Голубев сообщил о последствиях атаки БПЛА на Новошахтинск

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал жителей региона о ночной атаке беспилотников.

По его словам, около полуночи военный сбили сразу четыре беспилотных летательных аппарата на территории региона. При помощи системы ПВО были уничтожены четыре дрона. Все они пытались атаковаться территории области в районе Новошахтинска.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — резюмировал Голубев.
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Несколькими днями ранее украинские беспилотники также атаковали Новошахтинск, но все четыре дрона уничтожили военные.

Напомним, что в Азове местные жители заметили висящий на электропроводах беспилотник. По Сети разошлись фото и видео дрона, запутавшегося в проводах. Однако никакой официальной информации власти области так и не дали, а на запросы СМИ не ответили.

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