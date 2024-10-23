rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 13:30

Published 23 октября, 13:30

Modified 23 октября, 14:18

Updated 23 октября, 14:18

Рыбакам в Ростовской области определили, сколько можно поймать раков в день

Стало известно, сколько раков разрешили ловить в Ростовской области

23 октября 2024, 13:30
Фото: Pxhere
Рыбакам в Ростовской области определили, сколько можно поймать раков в день
В Ростовской области в сутки законом разрешено выловить не больше 30 особей раков, соответствующие правила размещены на портале Росрыболовства.

Раков можно ловить только с помощью раколовки. Нырять за ними и добывать голыми руками или использовать для этого ночью фонарик запрещено законом. Нарушителям грозит штраф, а также конфискация судна и орудий лова.

Жителям Ростовской области пригрозили наказанием за ловлю раков голыми руками
Узнать подробнее

Есть правила и по разрешенному к добыче количеству раков. За сутки можно поймать максимум 30 особей раков. При этом длина одного рака должна составлять не менее девяти сантиметров.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как устроена платная рыбалка на Дону в Ростовской области.

Читайте также:
Пострадавшие все в крови: движение на Левобережной в Ростове парализовало из-за ДТП«Не компенсация, а пшик!»: на Зелёном острове в Ростове погибли молодые деревьяВалерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Раки#Последние новости Ростова на сегодня#Рыбалка в Ростовской области#Донские раки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика