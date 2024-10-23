Стало известно, сколько раков разрешили ловить в Ростовской области

Posted 23 октября, 13:30
Published 23 октября, 13:30
Modified 23 октября, 14:18
Updated 23 октября, 14:18
Раков можно ловить только с помощью раколовки. Нырять за ними и добывать голыми руками или использовать для этого ночью фонарик запрещено законом. Нарушителям грозит штраф, а также конфискация судна и орудий лова.
Есть правила и по разрешенному к добыче количеству раков. За сутки можно поймать максимум 30 особей раков. При этом длина одного рака должна составлять не менее девяти сантиметров.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как устроена платная рыбалка на Дону в Ростовской области.