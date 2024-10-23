Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области

Posted 23 октября, 05:00
Published 23 октября, 05:00
Modified 23 октября, 05:02
Updated 23 октября, 05:02
Четыре дрона в районе Новошахтинска обнаружили в небе около полуночи. Система ПВО отработала по всем воздушным целям, уничтожив летательные аппараты. Предварительно, никаких разрушений на земле это не повлекло, пострадавших нет.
Кроме того, за ночь перехватили еще 10 БПЛА. Их удалось сбить над территорией Крыма. Тем временем авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, направлявшихся к Крымскому полуострову.
Накануне ночью в донском регионе отразили еще одну атаку дронов. Беспилотники сбили в трех муниципалитетах Ростовской области: Новошахтинске, Чалтыре и Мясниковском районе.