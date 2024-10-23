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Posted 23 октября, 05:00

Published 23 октября, 05:00

Modified 23 октября, 05:02

Updated 23 октября, 05:02

Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области

Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области

23 октября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
Четыре беспилотника самолетного типа сбили над Ростовской областью в ночь на 23 октября, сообщает Минобороны РФ.

Четыре дрона в районе Новошахтинска обнаружили в небе около полуночи. Система ПВО отработала по всем воздушным целям, уничтожив летательные аппараты. Предварительно, никаких разрушений на земле это не повлекло, пострадавших нет.

Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области
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Кроме того, за ночь перехватили еще 10 БПЛА. Их удалось сбить над территорией Крыма. Тем временем авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, направлявшихся к Крымскому полуострову.

Накануне ночью в донском регионе отразили еще одну атаку дронов. Беспилотники сбили в трех муниципалитетах Ростовской области: Новошахтинске, Чалтыре и Мясниковском районе.

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