Туман, как молоко: на трассах Ростовской области видимость упала до нескольких метров

Posted 23 октября, 05:52
Published 23 октября, 05:52
Modified 23 октября, 06:02
Updated 23 октября, 06:02
Наиболее плотная белая дымка наблюдается на севере региона: в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском и других районах.
Водители сообщают, что видимость на трассе упала буквально до нескольких метров. Например, трассу Ростов — Таганрог из-за густого тумана очевидцы прозвали Сайлент Хиллом.
В донской столице самый густой туман появился на окраине города. В центре он быстро рассеялся, даже у реки Дон не задержался надолго.
На Западном и Северном пелена застилает улицы и дома до сих пор. По состоянию на 08:30 мск, в Левенцовке все такой же плотный сгусток тумана.
Очевидно, явлению предшествовала повышенная влажность и резкий перепад температуры.
Ранее RostovGazeta сообщала о непогоде, которую прогнозируют к ближайшим выходным.