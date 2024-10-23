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Posted 23 октября, 05:52

Published 23 октября, 05:52

Modified 23 октября, 06:02

Updated 23 октября, 06:02

Густой туман накрыл Ростовскую область 23 октября

Туман, как молоко: на трассах Ростовской области видимость упала до нескольких метров

23 октября 2024, 05:52
Фото: rostovgazeta.ru
Густой туман накрыл Ростовскую область 23 октября

На трассах Ростовской области видимость упала до нескольких метров

Рано утром густой туман окутал Ростовскую область. Белая пелена накрыла трассы, дома и деревья 23 октября.

Наиболее плотная белая дымка наблюдается на севере региона: в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском и других районах.

Водители сообщают, что видимость на трассе упала буквально до нескольких метров. Например, трассу Ростов — Таганрог из-за густого тумана очевидцы прозвали Сайлент Хиллом.

В донской столице самый густой туман появился на окраине города. В центре он быстро рассеялся, даже у реки Дон не задержался надолго.

Густой туман накрыл Ростовскую область 23 октябряГустой туман накрыл Ростовскую область 23 октября
Густой туман накрыл Ростовскую область 23 октября. Фото: rostovgazeta.ru
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На Западном и Северном пелена застилает улицы и дома до сих пор. По состоянию на 08:30 мск, в Левенцовке все такой же плотный сгусток тумана.

Очевидно, явлению предшествовала повышенная влажность и резкий перепад температуры.

Ранее RostovGazeta сообщала о непогоде, которую прогнозируют к ближайшим выходным.

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