Тысячи ростовчан остались без электричества с 23 октября

На час меньше, с 09:00 до 16:00 мск без света останутся жители домов № 1-19 и 2-20 на 9-й линии, № 31-35 на Закруткина, № 32-36 на Советской. В переулке Чувашском и на улицах Орловской, Терской, Шатоевской отключения пройдут с 09:00 до 15:00 мск. Меньше всего без электричества проведут горожане, проживающие на проспекте Стачки, 213, Коммунистическом, 24 и на улице Зорге, 4А. Там лампочки погаснут всего на пару часов, с 10:00 до 12:00 мск.