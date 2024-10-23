Тысячи ростовчан остались без электричества с 23 октября

Posted 23 октября, 06:57
Published 23 октября, 06:57
Modified 23 октября, 06:59
Updated 23 октября, 06:59
На улице Жмайлова, 19А, Кручинина, 8-58 5-57, Межевой, 160-168, Нагорной, 132-170, 129-177, Трудящихся, 128, 138-154, 155-191 и 141/27 свет отключили с 09:00 до 16:00 мск. В это же время лампочки погасли в переулках Безымянном (дома № 27-31, 24-38), Рыбном (№ 23-29, 34-44) и Желябова (№ 6, 16 и 16А).
На час дольше без электричества оставили ростовчан, проживающих в переулках Иртышском, 41-75, 47-57, 52-96; Пронском, 38-98, 39-105; на улицах Белорусской, 84-88, Ленточной, 1, 5А, 9, Гайдара, 13-17; Возрождения, 15-21, 10-24; Красногвардейской, 53-79, 52-82; Самойловской, 15-43, 26-34; К. Либкнехта, 1-2, 2А, Стадионной, 52 и на площади Комсомольской. Там света обещают включить не раньше 17:00 мск.
На следующий день обесточат дома № 21, 21А, 21/1, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3 на улице Жмайлова и № 220-226 на проспекте Стачки (с 09:00 до 16:00 мск).
С 09:00 до 17:00 мск лампочки погаснут в домах на улице Кременчугской (№ 2-22, 1-5), Белорусской (№ 21-55), Лениногорской (№11), Нансена (№ 112, 114, 116, 118), на проспекте 40-летия Победы (№ 65/6, 65/13, 65/14,65/7,69/6, 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А). Аналогичная ситуация будет в переулке Беломорском, 37-69, Днепровском, 38-64, 35-61, Донецком, 23-39, 36-66 и Мебельном, 16, 19.
В пятницу, 25 октября в домах № 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А на проспекте 40-летия Победы снова отключат свет — с 09:00 до 17:00 мск. В это же время обесточат проспект Кировский, 106-126, 71; улицу Лермонтовскую, 140-144; Филимоновскую, 204-220, 241-261; Тельмана, 102-128, 119-155; Красноармейскую, 109, 123; Нариманова, 72/1, 72/2, 72/3, 75, 76, 78; Криворожскую, 64, 65, 65/3, 67, 64, 66, 68.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 мск без света останутся жители домов № 1-19 и 2-20 на 9-й линии, № 31-35 на Закруткина, № 32-36 на Советской. В переулке Чувашском и на улицах Орловской, Терской, Шатоевской отключения пройдут с 09:00 до 15:00 мск. Меньше всего без электричества проведут горожане, проживающие на проспекте Стачки, 213, Коммунистическом, 24 и на улице Зорге, 4А. Там лампочки погаснут всего на пару часов, с 10:00 до 12:00 мск.
Ранее отключения проходили в Ростове в начале рабочей недели. Из-за этого на центральных улицах перестали работать светофоры.