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Posted 23 октября, 11:01

Published 23 октября, 11:01

Modified 23 октября, 11:13

Updated 23 октября, 11:13

В больнице Ростовской области месяцами затягивали с помощью больной раком

В больнице Ростовской области месяцами затягивали с лечением больной раком

23 октября 2024, 11:01
Фото: 1MI
В больнице Ростовской области месяцами затягивали с помощью больной раком
Больницу в Ростовской области оштрафовали за несвоевременную помощь пациентке с раком, сообщили в управлении Росздравнадзора.

Надзорное ведомство проверило работу Багаевской больницы. В учреждении наблюдалась пациентка с подозрением на рак. По закону, женщину обязаны были в течение трёх дней направить на приём к онкологу. Вместо этого ожидание затянулось на несколько месяцев.

Также в больнице затягивали с маршрутизацией пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Управление Росздравнадзора обратилось в суд. Теперь Багаевскую ЦРБ ждёт штраф в 75 тысяч рублей.

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Ранее пенсионерку повалили на пол из-за очереди в регистратуру в больнице в Ростове.

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