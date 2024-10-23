В больнице Ростовской области месяцами затягивали с лечением больной раком

Надзорное ведомство проверило работу Багаевской больницы. В учреждении наблюдалась пациентка с подозрением на рак. По закону, женщину обязаны были в течение трёх дней направить на приём к онкологу. Вместо этого ожидание затянулось на несколько месяцев.