В больнице Ростовской области месяцами затягивали с лечением больной раком

Posted 23 октября, 11:01
Published 23 октября, 11:01
Modified 23 октября, 11:13
Updated 23 октября, 11:13
Надзорное ведомство проверило работу Багаевской больницы. В учреждении наблюдалась пациентка с подозрением на рак. По закону, женщину обязаны были в течение трёх дней направить на приём к онкологу. Вместо этого ожидание затянулось на несколько месяцев.
Также в больнице затягивали с маршрутизацией пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.
Управление Росздравнадзора обратилось в суд. Теперь Багаевскую ЦРБ ждёт штраф в 75 тысяч рублей.