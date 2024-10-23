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Posted 23 октября, 14:23

Published 23 октября, 14:23

Modified 23 октября, 14:25

Updated 23 октября, 14:25

В Ростове-на-Дону вернулись к идее строительства Северного тоннеля

В Ростове-на-Дону вернулись к идее строительства Северного тоннеля

23 октября 2024, 14:23
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону вернулись к идее строительства Северного тоннеля
В Ростове-на-Дону решили вернуться к проекту строительства Северного тоннеля, информирует Donnews со ссылкой на замдиректора департамента автомобильных дорог города Валерия Атояна.

Атоян рассказал, что, несмотря на то, что проект строительства Северного тоннеля старый, он до сих пор остается актуальным. На днях в администрации города состоялась встреча с инвестором, готовым помочь с реализацией проекта. Кроме того, уже началась разработка транспортной модели тоннеля.

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Добавим, что Северный тоннель позволит связать центр Ростова-на-Дону с его северными и северо-восточными частями. Транспортная магистраль поможет разгрузить дороги, минимизировать пробки и увеличить темп движения. Предполагалось, что тоннель растянется на 2,5 километра и будет состоять из четырех полос. В сутки по нему смогут проезжать около 60 тысяч авто.

До этого в Ростове-на-Дону сорвали сроки строительства новых трамвайных путей.

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