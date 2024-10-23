В Ростове-на-Дону вернулись к идее строительства Северного тоннеля

Атоян рассказал, что, несмотря на то, что проект строительства Северного тоннеля старый, он до сих пор остается актуальным. На днях в администрации города состоялась встреча с инвестором, готовым помочь с реализацией проекта. Кроме того, уже началась разработка транспортной модели тоннеля.