В Ростове-на-Дону вернулись к идее строительства Северного тоннеля

Posted 23 октября, 14:23
Published 23 октября, 14:23
Modified 23 октября, 14:25
Updated 23 октября, 14:25
Атоян рассказал, что, несмотря на то, что проект строительства Северного тоннеля старый, он до сих пор остается актуальным. На днях в администрации города состоялась встреча с инвестором, готовым помочь с реализацией проекта. Кроме того, уже началась разработка транспортной модели тоннеля.
Добавим, что Северный тоннель позволит связать центр Ростова-на-Дону с его северными и северо-восточными частями. Транспортная магистраль поможет разгрузить дороги, минимизировать пробки и увеличить темп движения. Предполагалось, что тоннель растянется на 2,5 километра и будет состоять из четырех полос. В сутки по нему смогут проезжать около 60 тысяч авто.
До этого в Ростове-на-Дону сорвали сроки строительства новых трамвайных путей.