В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом

Примерно 10 ноября на севере региона днем температура воздуха упадет до -1 градуса, а ночью — до -6 градусов Цельсия. На западе синоптики прогнозируют температуру не ниже +2 градусов днем и 0 градусов ночью. В южных районах в это время ожидаются только ночные морозы. Там похолодает до -7 градусов. Днем — около нуля. Примерно такая же погода будет и на востоке области.