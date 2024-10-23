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Posted 23 октября, 17:45

Published 23 октября, 17:45

Modified 23 октября, 17:47

Updated 23 октября, 17:47

В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом

В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом

23 октября 2024, 17:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
На Зелёном острове в Ростове массово погибли молодые деревья, тем временем в Ростовской области военные отразили террористическую атаку, а синоптики предупредили о морозах до -7 градусов в регионе.

Гибель деревьев

На Левенцовке Ростова-на-Дону для строительства Западной хорды было вырублено порядка 50 тысяч деревьев. В качестве компенсации в городе деревьев высадили на Зеленом острове, но оказалось, что они не прижились. Саженцы просто превратились в сухие прутики.

Директор ботсада ЮФУ Татьяна Вардуни отмечает, что компенсаторная высадка деревьев в городе вообще идёт хаотично.

К тому же в Ростове уже нет мест, где можно высадить большое количество деревьев. Для этих целей остались только болота и свалки, на которых ничего не растёт.

Позднее подрядчик объяснил изданию «Молот», что теплый климат и заболоченность места высадки деревьев привели к развитию и распространению грибковых инфекций и гнили корневой системы и стволов саженцев, что и послужило основной причиной их гибели. Также деревья не прижились из-за засухи, которая держалась в городе с апреля по октябрь.

В районе Пушкинской в Ростове-на-Дону рабочие массово спиливают деревья
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Атака БПЛА

Ночью 23 октября территорию Ростовской области атаковали сразу четыре вражеских беспилотника. Системы ПВО засекли летательные аппараты и уничтожили их. Все четыре БПЛА сбили в районе Новошахтинска. В результате происшествия пострадавших и разрушений не выявлено.

Отметим, за ночь в российских регионах перехватили еще 10 БПЛА. Их удалось сбить над территорией Крыма. Кроме того, авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, направлявшихся к Крымскому полуострову.

Системы ПВО засекли летательные аппараты и уничтожили ихСистемы ПВО засекли летательные аппараты и уничтожили их
Системы ПВО засекли летательные аппараты и уничтожили их. Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
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Мороз и стужа

В октябре температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Дневные заморозки ожидаются ближе к концу первой декады ноября. До тех пор столбики термометров в среднем будут показывать +10 градусов днем и +3 — ночью.

Примерно 10 ноября на севере региона днем температура воздуха упадет до -1 градуса, а ночью — до -6 градусов Цельсия. На западе синоптики прогнозируют температуру не ниже +2 градусов днем и 0 градусов ночью. В южных районах в это время ожидаются только ночные морозы. Там похолодает до -7 градусов. Днем — около нуля. Примерно такая же погода будет и на востоке области.

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