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Posted 23 октября, 06:44

Published 23 октября, 06:44

Modified 23 октября, 06:46

Updated 23 октября, 06:46

Тренер «Ростова» Карпин разрешает футболистам пить пиво и вино

Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино

23 октября 2024, 06:44
Фото: ФК «Ростов»
Тренер «Ростова» Карпин разрешает футболистам пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.

Прославленный тренер поделился, что пищевым привычкам он учился в том числе в заграничных футбольных клубах, где играл сам. Он считает, что хорошая форма и отсутствие лишнего жира обязательны для спортсмена. Ведь футболисту нужно много и быстро бегать.

Он разрешает игрокам употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Например, они могут выпить бутылку красного вина и съесть хамон. Но только разделить такую трапезу нужно на несколько человек.

«Просто в определённом количестве и в определённое время всё можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно», — заключил Карпин.

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Также в интервью Фёдору Смолову тренер «Ростова» с критикой обрушился на футбольных комментаторов.

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