Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино

Posted 23 октября, 06:44
Published 23 октября, 06:44
Modified 23 октября, 06:46
Updated 23 октября, 06:46
Прославленный тренер поделился, что пищевым привычкам он учился в том числе в заграничных футбольных клубах, где играл сам. Он считает, что хорошая форма и отсутствие лишнего жира обязательны для спортсмена. Ведь футболисту нужно много и быстро бегать.
Он разрешает игрокам употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Например, они могут выпить бутылку красного вина и съесть хамон. Но только разделить такую трапезу нужно на несколько человек.
«Просто в определённом количестве и в определённое время всё можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно», — заключил Карпин.