Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино

Прославленный тренер поделился, что пищевым привычкам он учился в том числе в заграничных футбольных клубах, где играл сам. Он считает, что хорошая форма и отсутствие лишнего жира обязательны для спортсмена. Ведь футболисту нужно много и быстро бегать.