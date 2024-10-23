Юрист рассказала, куда звонить в Ростове из-за холодных батарей в квартире

Posted 23 октября, 12:13
Published 23 октября, 12:13
Modified 23 октября, 12:15
Updated 23 октября, 12:15
Напомним, что в редакцию поступали обращения горожан, в чьи дома не подали отопление. RostovGazeta сообщала, как без тепла остались жители аварийного дома на улице Рябышева, 95. Выясняла, почему не дали отопление в трех домах на Шолохова.
«Если вопрос по подаче отопления в дома не удалось решить жалобами в управляющую компанию и Госжилинспекцию, то жителям нужно обращаться в прокуратуру по факту бездействия этих организаций», — отмечает Галина Лебедь.
Собеседница объясняет, что к домам тепло поставляет ресурсоснабжающая организация. А за то, как тепло будет распределяться по коммуникациям дома, отвечает управляющая компания.
«Бывает и такое, что у многих собственников дома отопление есть, а в ряде квартир отсутствует. Или отопление дали, а в квартире температура ниже нормы. В этом случае управляющая компания самостоятельно принимает меры. Присылает своих сотрудников в квартиры, обследует и решает вопрос», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как несколько многоэтажек в центре Ростова оставили без горячей воды и тепла.