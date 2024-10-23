Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю

Следующие праздники в этом году — новогодние. Отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суммарно получается 11 дней, это на один день больше, чем в прошлом году. Но перед новогодними праздниками рабочая неделя будет увеличена также на один день.