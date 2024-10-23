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Posted 23 октября, 06:35

Published 23 октября, 06:35

Modified 23 октября, 06:37

Updated 23 октября, 06:37

Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю

Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю

23 октября 2024, 06:35
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю
4 ноября, День народного единства, будет выходным, следует из производственного календаря России на этот год.

День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Поэтому 4 ноября станет выходным. Рабочим вместо него стало 2 ноября, суббота. Воскресенье, 3 ноября — выходной.

Следующие праздники в этом году — новогодние. Отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суммарно получается 11 дней, это на один день больше, чем в прошлом году. Но перед новогодними праздниками рабочая неделя будет увеличена также на один день.

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Ранее RostovGazeta рассказала, куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит.

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