Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю

Posted 23 октября, 06:35
Published 23 октября, 06:35
Modified 23 октября, 06:37
Updated 23 октября, 06:37
День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Поэтому 4 ноября станет выходным. Рабочим вместо него стало 2 ноября, суббота. Воскресенье, 3 ноября — выходной.
Следующие праздники в этом году — новогодние. Отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суммарно получается 11 дней, это на один день больше, чем в прошлом году. Но перед новогодними праздниками рабочая неделя будет увеличена также на один день.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит.