Алексей Логвиненко: Мы гордимся, что у нас есть такое предприятие как «Ростсельмаш»

Posted 24 октября, 14:38
Published 24 октября, 14:38
Modified 24 октября, 14:40
Updated 24 октября, 14:40
Глава администрации города пояснил, что поводом посетить предприятие стали праздники, которые недавно отметили работники отрасли: День машиностроителя и День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Сегодня «Ростсельмаш» занимает практически 70% рынка сельскохозяйственной техники отечественного производства в России. Доля предприятия на мировом рынке уже достигла 17%, и это далеко не предел.
Благодаря заводу Ростов-на-Дону знают во всем мире, а для родного города комбайновый гигант был и остается флагманом отечественного машиностроения и локомотивом донской экономики.
— Мы гордимся, что у нас есть такое легендарное предприятие как «Ростсельмаш». Уникальное производство крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее благодаря труду заводчан. По всему миру сеют и убирают хлеб, возделывают землю тысячи машин, сделанными руками ростовчан с частичкой донской души, — сказал Алексей Логвиненко.
В настоящее время на предприятии трудится более 8 тысяч человек, а в группе компаний «Ростсельмаш» общее количество сотрудников уже превышает 14 тысяч. Все они — настоящие профессионалы своего дела, так как на предприятии опыт и традиции переплетаются с идеями молодых, инициативных специалистов.
— В этом году «Ростсельмаш» отметил свое 95-летие. Но завод не стоит на месте, принимая новые вызовы времени. В непростых экономических условиях благодаря грамотным действиям руководства он сумел укрепить свои позиции, выполняя в полном объеме задачи курса по импортозамещению. Компания выпускает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. В этом году «Ростсельмаш» открыл сразу три современных предприятия с высокой степенью автоматизации. Причем, два из них — в донской столице: это тракторный завод и завод по производству трансмиссий, — добавил глава администрации города Ростова-на-Дону.
По случаю профессиональных праздников Алексей Логвиненко поздравил трудовой коллектив с достижениями и наградил лучших сотрудников за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие города.
Глава администрации города вручил награды с благодарностью, пожелав заводу развития и процветания, а семьям его сотрудников крепкого здоровья, счастья и благополучия.