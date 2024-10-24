Алексей Логвиненко: Мы гордимся, что у нас есть такое предприятие как «Ростсельмаш»

В настоящее время на предприятии трудится более 8 тысяч человек, а в группе компаний «Ростсельмаш» общее количество сотрудников уже превышает 14 тысяч. Все они — настоящие профессионалы своего дела, так как на предприятии опыт и традиции переплетаются с идеями молодых, инициативных специалистов.