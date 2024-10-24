«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России

Posted 24 октября, 16:50
Published 24 октября, 16:50
Modified 24 октября, 16:52
Updated 24 октября, 16:52
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
О том, что семья Мюлье, которой принадлежит компания Auchan Retail, решила продать бизнес в России, заявило издание La Lettre. Текст из французского СМИ подхватил ряд российских сайтов и соцсетей. По распространяющейся информации, это означало бы закрытие всех магазинов «Ашан», в том числе и в Ростове-на-Дону.
Однако в российском подразделении французской сети гипермаркетов заверили, что подобных решений не принимали.
— Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи», — цитирует РИА «Новости» руководство «Ашан Ритейл» Россия.
В донской столице есть три гипермаркета «Ашан»: на улицах Обсерваторной (Северный), Пойменной (ТРК «Мегамаг» на левом берегу Дона) и Омской (в ТРК «Горизонт»). Еще один расположен в пригороде, в ТРК «Мега» на Аксайском проспекте. Все они работают в обычном режиме.
Ранее RostovGazeta выяснила, правда ли на М-4 «Дон» в Ростовской области отменили бесплатный объезд платных участков.