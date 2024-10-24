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Posted 24 октября, 16:50

Published 24 октября, 16:50

Modified 24 октября, 16:52

Updated 24 октября, 16:52

«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России

«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России

24 октября 2024, 16:50
Фото: 1MI
«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России
В некоторых СМИ и соцсетях стали распространять информацию о массовом закрытии сети магазинов «Ашан» в Ростове и других регионах России. Действительно ли владельцы решили продать часть бизнеса, разобралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

О том, что семья Мюлье, которой принадлежит компания Auchan Retail, решила продать бизнес в России, заявило издание La Lettre. Текст из французского СМИ подхватил ряд российских сайтов и соцсетей. По распространяющейся информации, это означало бы закрытие всех магазинов «Ашан», в том числе и в Ростове-на-Дону.

Однако в российском подразделении французской сети гипермаркетов заверили, что подобных решений не принимали.

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— Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи», — цитирует РИА «Новости» руководство «Ашан Ритейл» Россия.

В донской столице есть три гипермаркета «Ашан»: на улицах Обсерваторной (Северный), Пойменной (ТРК «Мегамаг» на левом берегу Дона) и Омской (в ТРК «Горизонт»). Еще один расположен в пригороде, в ТРК «Мега» на Аксайском проспекте. Все они работают в обычном режиме.

Ранее RostovGazeta выяснила, правда ли на М-4 «Дон» в Ростовской области отменили бесплатный объезд платных участков.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Продажа бизнеса#Слухи
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