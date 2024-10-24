«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России

О том, что семья Мюлье, которой принадлежит компания Auchan Retail, решила продать бизнес в России, заявило издание La Lettre. Текст из французского СМИ подхватил ряд российских сайтов и соцсетей. По распространяющейся информации, это означало бы закрытие всех магазинов «Ашан», в том числе и в Ростове-на-Дону.