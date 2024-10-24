Более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области

Posted 24 октября, 08:21
Published 24 октября, 08:21
Modified 24 октября, 08:23
Updated 24 октября, 08:23
С начала года в Ростовской области провели 783 проверки соблюдения миграционного законодательства. За это время полицейские почти в 9 раз чаще проверяли юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в итоге нашли 1,1 тысячи нарушений.
Также с января по сентябрь 2024 года на территории региона пресечено 10,8 тысячи правонарушений, принято 2,3 тысячи решений о депортации иностранцев из РФ и примерно столько же подписано запретов на въезд в страну.
Добавим, что в общей сложности было оформлено 68,8 тысячи заграничных паспортов гражданина России. Кроме того, такая активная работа привела к сокращению количества выданных мигрантам разрешений на временное проживание.
Ранее стало известно, что в 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов.