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Posted 24 октября, 08:21

Published 24 октября, 08:21

Modified 24 октября, 08:23

Updated 24 октября, 08:23

В 2024 году более двух тысяч мигрантов удалили с территории Ростовской области

Более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области

24 октября 2024, 08:21
Фото: МВД РФ по Ростовской области
В 2024 году более двух тысяч мигрантов удалили с территории Ростовской области
Полицейские за девять месяцев 2024 года провели в Ростовской области почти 800 проверок соблюдения миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

С начала года в Ростовской области провели 783 проверки соблюдения миграционного законодательства. За это время полицейские почти в 9 раз чаще проверяли юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в итоге нашли 1,1 тысячи нарушений.

Также с января по сентябрь 2024 года на территории региона пресечено 10,8 тысячи правонарушений, принято 2,3 тысячи решений о депортации иностранцев из РФ и примерно столько же подписано запретов на въезд в страну.

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Добавим, что в общей сложности было оформлено 68,8 тысячи заграничных паспортов гражданина России. Кроме того, такая активная работа привела к сокращению количества выданных мигрантам разрешений на временное проживание.

Ранее стало известно, что в 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов.

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