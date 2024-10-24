Более половины жителей России считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

— Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах. Идеальными условиями на рынке могла бы стать синергия финтехов и бигбанков. Будет ли модель партнерских отношений более жизнеспособной по сравнению с развитием собственных сервисов и приобретением бизнесов — считает Ростислав Яныкин.