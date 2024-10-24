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Posted 24 октября, 12:03

Published 24 октября, 12:03

Modified 24 октября, 12:03

Updated 24 октября, 12:03

Более половины жителей России считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

Более половины жителей России считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

24 октября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
По данным опроса* ВТБ, россияне выбирают классические банки для накопления средств и получения кредита на приобретение жилья, автомобиля, ремонта дома или крупных покупок. В то же время финтех-компании расширяют своё влияние в сфере товаров народного потребления.

Согласно исследованию, в настоящее время 11% опрошенных по стране россиян, хранят деньги в кошельках маркетплейсов, столько же отдают предпочтение системам платежных сервисов. Однако преимущество остается за классическими банками, их выбирает 76% опрошенных.

Больше всего банкам свои сбережения доверяют в Санкт-Петербурге (84%), Северо-Западном (90%) и Приволжском (80%) федеральных округах. А платежные сервисы и маркетплейсы для размещения средств чаще всего выбирают жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (30%).

Треть участников опроса не использует платежные сервисы финтех-компаний и маркетплейсов. У 43% есть онлайн-кошельки, у каждого третьего — расчетные карты таких компаний в пластике. К слову, 70% жителей ЮФО пользуются открытыми онлайн кошельками. Услугами сбережений по всей России пользуется 14%, 12% прибегают к кредитам или рассрочке платежа.

В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше — 87% респондентов имеют дебетовые или зарплатные карты, у 63% открыты накопительные счета, 61% размещают средства на вкладах. У 48% есть кредитные карты, а 20% опрошенных получили кредит наличными.

К минусам использования сервисов финтех-компаний и маркетплейсов россияне относят риск доверия крупной суммы (61%), среди южан (59%), а также непрозрачность условий, такого мнения придерживается (37%) россиян. Кроме того, (21%) жителей нашей страны считают условия невыгодными.

Из преимуществ использования респонденты выделяют скидки и акции на товары (67%), удобство возврата средств при отказе от товара (40%), интересные условия по сберегательным и кредитным продуктам (по 19%).

По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президент ВТБ Ростислава Яныкина, банкам и маркетплейсам есть чему поучиться друг у друга.

— Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах. Идеальными условиями на рынке могла бы стать синергия финтехов и бигбанков. Будет ли модель партнерских отношений более жизнеспособной по сравнению с развитием собственных сервисов и приобретением бизнесов — считает Ростислав Яныкин.

Напомним, что опрос проводился со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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