Часть городской больницы №20 в Ростове-на-Дону сдадут в аренду

12 ноября в Ростове-на-Дону пройдет аукцион на право заключения договора аренды помещения, которое располагается в здании «Городской клинической больницы №20» по адресу проспект Коммунистический, 39. Комната находится на третьем этаже учреждения, а общая ее площадь составляет 29,8 квадратных метра. Будущий арендатор сможет открыть в помещение аптеку сроком на пять лет.