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Posted 24 октября, 07:13

Published 24 октября, 07:13

Modified 24 октября, 07:15

Updated 24 октября, 07:15

В Ростове-на-Дону пройдет аукцион на открытие аптеки в городской больнице

Часть городской больницы №20 в Ростове-на-Дону сдадут в аренду

24 октября 2024, 07:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пройдет аукцион на открытие аптеки в городской больнице

Власти ищут арендаторов для больницы №20 в Ростове-на-Дону

«Городская клиническая больница №20» организует аукцион на открытие аптечного пункта в здании учреждения. Информация размещена на портале донского правительства.

12 ноября в Ростове-на-Дону пройдет аукцион на право заключения договора аренды помещения, которое располагается в здании «Городской клинической больницы №20» по адресу проспект Коммунистический, 39. Комната находится на третьем этаже учреждения, а общая ее площадь составляет 29,8 квадратных метра. Будущий арендатор сможет открыть в помещение аптеку сроком на пять лет.

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До этого власти донского региона выставили на аукцион семь машин, произведенных в 2007–2009 годах. Транспортные средства отдавали практически за бесценок.

Ранее жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове-на-Дону.

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