Часть городской больницы №20 в Ростове-на-Дону сдадут в аренду

Posted 24 октября, 07:13
Published 24 октября, 07:13
Modified 24 октября, 07:15
Updated 24 октября, 07:15
12 ноября в Ростове-на-Дону пройдет аукцион на право заключения договора аренды помещения, которое располагается в здании «Городской клинической больницы №20» по адресу проспект Коммунистический, 39. Комната находится на третьем этаже учреждения, а общая ее площадь составляет 29,8 квадратных метра. Будущий арендатор сможет открыть в помещение аптеку сроком на пять лет.
До этого власти донского региона выставили на аукцион семь машин, произведенных в 2007–2009 годах. Транспортные средства отдавали практически за бесценок.
Ранее жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове-на-Дону.