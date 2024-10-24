Четыре автобуса добавят на маршруты в сторону Западного с Центрального рынка

Posted 24 октября, 14:24
Published 24 октября, 14:24
Modified 24 октября, 14:26
Updated 24 октября, 14:26
Причиной для увеличения количества автобусов на двух городских маршрутах стало скопление большого количества пассажиров на Западном развороте в районе Центрального рынка. Скопления людей в больше степени наблюдалось в вечерние часы, когда желающие уехать в сторону Западного района ростовчане выстраивались в длинные очереди.
Действительно, суета на Западном развороте по вечерам напоминает вокзальную шумиху. Отовсюду доносятся разговоры и гул, а очереди тянутся в разные стороны, заплетаясь между собой. Например, вереница ростовчан, желающих попасть в салон автобуса, следующего по маршруту №71, делится на две части.
Тамара стоит в очереди минут десять. Она говорит, что заняла очередь для того, чтобы ей и ребенку достались сидячие места. Если нужно уехать и неважно сидеть или стоять можно зайти в автобус без очереди.
— Да и сами автобусы ходят довольно часто, — делится Тамара. — Отходит один, сразу подъезжает другой. Нет никакого перерыва и сама очередь двигается очень быстро.
Для многих пассажиров не принципиально, как добираться до дома: стоя или сидя и Кристина одна из них. Девушка поясняет, что когда выходит из подземного перехода на Западный разворот, ее автобус стоит всегда, правда, места в нем остаются только стоячие. Поэтому она просто заходит в салон и выбирает более удобное место, на задней площадке автобуса.
Как отмечает директор городского Департамента транспорта Вадим Шкабарня, Западный разворот является конечной остановкой для подвижного состава более чем десяти маршрутов.
— Сюда стекаются жители Железнодорожного, Советского районов, в том числе и Левенцовки, которая стремительно растет. 18-19 часов — в час пик наблюдается большой поток людей. Те, кто хочет ехать сидя — ждут следующего автобуса — это люди в очереди. А те, кому нужно уехать быстрее — сразу проходят в салон, даже если все сидячие места заняты. Мы постоянно мониторим ситуацию и контролируем работу транспорта: сейчас количество подвижного состава на маршрутах 78%, интервал движения 5-10 минут, — добавляет Вадим Шкабарня.
В администрации города пояснили, что вопросу транспортного обслуживания уделяется самое пристальное внимание. Этот вопрос регулярно поднимается на планерном совещании главы администрации города, где рассматриваются принимаемые меры и их эффективность.
Например, в прошлом году город уже увеличил провозную способность двух маршрутов 71 и 16 за счет выпуска на линии «Спарок», так называемых «гармошек» и сейчас на данные маршруты добавят еще четыре автобуса. Чтобы общественный транспорт не простаивал в пробках, в Ростове ведется работа по организации выделенных полос, а в случае недовыпуска автобусов, к перевозчикам применяются штрафные санкции.
По словам директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Захара Музыченко, по-прежнему актуальным остается вопрос с водительским составом. Транспортное предприятие приглашает всех желающих, обещая водителям соцпакет и стабильную заработную плату от 80 до 140 тысяч рублей.