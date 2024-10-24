Четыре автобуса добавят на маршруты в сторону Западного с Центрального рынка

Для многих пассажиров не принципиально, как добираться до дома: стоя или сидя и Кристина одна из них. Девушка поясняет, что когда выходит из подземного перехода на Западный разворот, ее автобус стоит всегда, правда, места в нем остаются только стоячие. Поэтому она просто заходит в салон и выбирает более удобное место, на задней площадке автобуса.