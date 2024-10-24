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Posted 24 октября, 08:38

Published 24 октября, 08:38

Modified 24 октября, 08:40

Updated 24 октября, 08:40

«Чуть вспомню − и как будто раны»: как в ростовской Нахичевани играли в гайданы

«Чуть вспомню − и как будто раны»: как в ростовской Нахичевани играли в гайданы

24 октября 2024, 08:38
Фото: rostovgazeta.ru
«Чуть вспомню − и как будто раны»: как в ростовской Нахичевани играли в гайданы

Краевед рассказал, как в ростовской Нахичевани-на-Дону играли в гайданы

У каждого поколения ростовских и нахичеванских ребят были свои любимые игры. Но мое поколение, пожалуй, было последним, кто знал игру в гайданы. По крайней мере, теперь в Нахичевани мальчишки в гайданы не играют. Зачем? Когда есть компьютер и компьютерные игры…

 

 

В моем детстве этого ничего не было. Но зато было доброе человеческое общение. Дети немало времени проводили на улице, вместе играли.

Признаюсь, я рос нетипичным мальчиком. Не баловался, не шалил, не дергал девочек за косички, не любил драться с соседскими пацанами. Я любил читать. Особенно мне нравились книги Жюля Верна. Это был мой любимый писатель в детстве.

Вообще, я жил в своем мире, а точнее в мире книг этого замечательного писателя. Такое поведение мальчика было настолько нетипично, что даже моя мама говорила: «Деточка, может, пойдешь погулять, подышать воздухом».

У нас в Нахичевани все друг друга знали. Мы жили дружно и весело. Вспоминаю об этом со светлой ностальгией, если так можно выразиться. И, конечно же, на 23-й линии, где я родился и вырос, ребята любили играть в гайданы.

И, конечно же, на 23-й линии, где я родился и вырос, ребята любили играть в гайданы. Дом Лусегена Попова на 23-й линииИ, конечно же, на 23-й линии, где я родился и вырос, ребята любили играть в гайданы. Дом Лусегена Попова на 23-й линии
И, конечно же, на 23-й линии, где я родился и вырос, ребята любили играть в гайданы. Дом Лусегена Попова на 23-й линии. Фото: Из книги О. Х. Халпахчьяна «Архитектура Нахичевани-на-Дону», 1988

Также честно признаюсь, я не был мастером в этой игре. Но правила знал.

Вообще, гайданы − это суставные кости парнокопытных. Возможно, поэтому в Нахичевани гайданы были так популярны. Дело в том, что в старину после разделывания бараньих тушек ребята собирали небольшие костные образования суставных поверхностей задних ног барана, которые легко помещались между большим и указательным пальцами правой руки.

Как же играли в гайданы? Насколько я помню, обычно мальчишки у заборов очерчивали кон, в котором выстраивали в ряд гайданы. Игра заключалась в том, чтобы с расстояния пять-шесть шагов от кона гайданом можно было разбить выстроенный ряд. Поверженные гайданы забирались победителем.

Почему-то сейчас мне вспоминаются строки, которые написал поэт Ашот Георгиевич Гарнакерьян:

Тот отчий край, где утром ранним

Цвела за окнами герань,

Хочу старинным звать названьем −

Нахичевань! Нахичевань!

Те переулки, где в гайданы

Играл с ватагою ребят,

Чуть вспомню − и как будто раны

Поры мальчишеской болят.

Вообще же, донские армяне всегда любили баранину. Из мяса барана приготавливали национальные лакомства. Например, эрешкик (суджук) − плоская колбаса из копченого бараньего мяса с чесноком. Особенно ценился апухт, основой которого являлась плоская часть лопатки. Куски баранины, подлежащие копчению, мыли, очищали, солили, посыпали чесноком, тмином, а затем вывешивали вялиться на воздухе.

Деликатесом считались также бараньи язычки. Их вялили, мариновали, коптили. Конечно же, баранину жарили, варили. А еще ее использовали при приготовлении армянских пирожков (пури-самса), пельменей (хаших-берек) и долмы (голубцы в виноградных листьях).

ДолмаДолма
Долма. Фото: wikimedia.org

Предки были людьми бережливыми, экономными, как говорится, рачительно вели хозяйство. А потому разделывание барана было безотходным производством. Как мы знаем, даже суставы задних ног животного использовали для игры. Помню, мальчишки в Нахичевани играли в гайданы вплоть до начала девяностых годов. Потом пришло иное время.

Конечно, идут годы, меняются поколения, их игры и пристрастия. Но почему-то я до сих пор с каким-то особым щемящим чувством вспоминаю детство и то, как с друзьями во дворе играл в гайданы.

«Чуть вспомню − и как будто раны

Поры мальчишеской болят».

Как точно написал поэт Ашот Гарнакерьян.

Георгий Багдыков

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