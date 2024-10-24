«Чуть вспомню − и как будто раны»: как в ростовской Нахичевани играли в гайданы

Posted 24 октября, 08:38
Published 24 октября, 08:38
Modified 24 октября, 08:40
Updated 24 октября, 08:40
В моем детстве этого ничего не было. Но зато было доброе человеческое общение. Дети немало времени проводили на улице, вместе играли.
Признаюсь, я рос нетипичным мальчиком. Не баловался, не шалил, не дергал девочек за косички, не любил драться с соседскими пацанами. Я любил читать. Особенно мне нравились книги Жюля Верна. Это был мой любимый писатель в детстве.
Вообще, я жил в своем мире, а точнее в мире книг этого замечательного писателя. Такое поведение мальчика было настолько нетипично, что даже моя мама говорила: «Деточка, может, пойдешь погулять, подышать воздухом».
У нас в Нахичевани все друг друга знали. Мы жили дружно и весело. Вспоминаю об этом со светлой ностальгией, если так можно выразиться. И, конечно же, на 23-й линии, где я родился и вырос, ребята любили играть в гайданы.
Также честно признаюсь, я не был мастером в этой игре. Но правила знал.
Вообще, гайданы − это суставные кости парнокопытных. Возможно, поэтому в Нахичевани гайданы были так популярны. Дело в том, что в старину после разделывания бараньих тушек ребята собирали небольшие костные образования суставных поверхностей задних ног барана, которые легко помещались между большим и указательным пальцами правой руки.
Как же играли в гайданы? Насколько я помню, обычно мальчишки у заборов очерчивали кон, в котором выстраивали в ряд гайданы. Игра заключалась в том, чтобы с расстояния пять-шесть шагов от кона гайданом можно было разбить выстроенный ряд. Поверженные гайданы забирались победителем.
Почему-то сейчас мне вспоминаются строки, которые написал поэт Ашот Георгиевич Гарнакерьян:
Тот отчий край, где утром ранним
Цвела за окнами герань,
Хочу старинным звать названьем −
Нахичевань! Нахичевань!
Те переулки, где в гайданы
Играл с ватагою ребят,
Чуть вспомню − и как будто раны
Поры мальчишеской болят.
Вообще же, донские армяне всегда любили баранину. Из мяса барана приготавливали национальные лакомства. Например, эрешкик (суджук) − плоская колбаса из копченого бараньего мяса с чесноком. Особенно ценился апухт, основой которого являлась плоская часть лопатки. Куски баранины, подлежащие копчению, мыли, очищали, солили, посыпали чесноком, тмином, а затем вывешивали вялиться на воздухе.
Деликатесом считались также бараньи язычки. Их вялили, мариновали, коптили. Конечно же, баранину жарили, варили. А еще ее использовали при приготовлении армянских пирожков (пури-самса), пельменей (хаших-берек) и долмы (голубцы в виноградных листьях).
Предки были людьми бережливыми, экономными, как говорится, рачительно вели хозяйство. А потому разделывание барана было безотходным производством. Как мы знаем, даже суставы задних ног животного использовали для игры. Помню, мальчишки в Нахичевани играли в гайданы вплоть до начала девяностых годов. Потом пришло иное время.
Конечно, идут годы, меняются поколения, их игры и пристрастия. Но почему-то я до сих пор с каким-то особым щемящим чувством вспоминаю детство и то, как с друзьями во дворе играл в гайданы.
«Чуть вспомню − и как будто раны
Поры мальчишеской болят».
Как точно написал поэт Ашот Гарнакерьян.
Георгий Багдыков