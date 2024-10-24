Державшего людей в рабстве Раджа Лиманского взяли под арест в Ростовской области

Лиманского обвиняют в использовании рабского труда. На его ферме под Ростовом нашли людей, которых Радж удерживал насильно, заставляя работать на своих полях. Он заманивал туда мужчин и женщин обещанием заработка. Некоторых он просто спаивал. На ферме у людей отбирали документы, деньги и средства связи.