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Posted 24 октября, 16:14

Published 24 октября, 16:14

Modified 24 октября, 16:16

Updated 24 октября, 16:16

Условия на ферме Раджа Лиманского

Державшего людей в рабстве Раджа Лиманского взяли под арест в Ростовской области

24 октября 2024, 16:14
Фото: Telegram-канал SHOT
Условия на ферме Раджа Лиманского
Радж Лиманский, подозреваемый в использовании рабского труда на своей ферме, взят под арест, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Аксайский районный суд отправил под стражу Раджа Лиманского, известного по прозвищу Батя. Под арестом он проведёт 1 месяц 28 суток — до 20 декабря включительно.

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Лиманского обвиняют в использовании рабского труда. На его ферме под Ростовом нашли людей, которых Радж удерживал насильно, заставляя работать на своих полях. Он заманивал туда мужчин и женщин обещанием заработка. Некоторых он просто спаивал. На ферме у людей отбирали документы, деньги и средства связи.

Спасти их помогло чудо. Один из пленников случайно достал телефон и связался с родственниками. На место вызвали полицию. Людей освободили из плена, а Раджа Лиманского вскоре задержали.

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