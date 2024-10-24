Державшего людей в рабстве Раджа Лиманского взяли под арест в Ростовской области

Posted 24 октября, 16:14
Published 24 октября, 16:14
Modified 24 октября, 16:16
Updated 24 октября, 16:16
Аксайский районный суд отправил под стражу Раджа Лиманского, известного по прозвищу Батя. Под арестом он проведёт 1 месяц 28 суток — до 20 декабря включительно.
Лиманского обвиняют в использовании рабского труда. На его ферме под Ростовом нашли людей, которых Радж удерживал насильно, заставляя работать на своих полях. Он заманивал туда мужчин и женщин обещанием заработка. Некоторых он просто спаивал. На ферме у людей отбирали документы, деньги и средства связи.
Спасти их помогло чудо. Один из пленников случайно достал телефон и связался с родственниками. На место вызвали полицию. Людей освободили из плена, а Раджа Лиманского вскоре задержали.