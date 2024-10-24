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Posted 24 октября, 13:31

Published 24 октября, 13:31

Modified 24 октября, 13:33

Updated 24 октября, 13:33

Утром в Ростове-на-Дону похолодает до +5 градусов

Дожди испортят погоду в Ростове к выходным

24 октября 2024, 13:31
Фото: Unsplash
Утром в Ростове-на-Дону похолодает до +5 градусов
В ближайшие дни синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры и кратковременные дожди в Ростове-на-Дону, следует из прогноза.

В четверг, 24 октября, вечером и ночью похолодает до +7…+10 градусов. Ветер ожидается северо-западный до 5–6 метров в секунду.

Пятница, 25 октября, будет пасмурным и дождливым днем. Ливень начнется около 15.00 мск и завершится ближе к 21.00. За сутки выпадет до 2,7 миллиметра осадков. Температура воздуха днем достигнет максимум +9 градусов, а ночью она опустится до +6. Ветер будет дуть умеренный западный до 8 метров в секунду.

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В субботу, 26 октября, ожидается небольшая облачность. В течение дня синоптики обещают 8–10 градусов тепла, а утром и ночью столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.

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