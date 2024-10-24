Дожди испортят погоду в Ростове к выходным

Пятница, 25 октября, будет пасмурным и дождливым днем. Ливень начнется около 15.00 мск и завершится ближе к 21.00. За сутки выпадет до 2,7 миллиметра осадков. Температура воздуха днем достигнет максимум +9 градусов, а ночью она опустится до +6. Ветер будет дуть умеренный западный до 8 метров в секунду.