Дожди испортят погоду в Ростове к выходным

Posted 24 октября, 13:31
Published 24 октября, 13:31
Modified 24 октября, 13:33
Updated 24 октября, 13:33
В четверг, 24 октября, вечером и ночью похолодает до +7…+10 градусов. Ветер ожидается северо-западный до 5–6 метров в секунду.
Пятница, 25 октября, будет пасмурным и дождливым днем. Ливень начнется около 15.00 мск и завершится ближе к 21.00. За сутки выпадет до 2,7 миллиметра осадков. Температура воздуха днем достигнет максимум +9 градусов, а ночью она опустится до +6. Ветер будет дуть умеренный западный до 8 метров в секунду.
В субботу, 26 октября, ожидается небольшая облачность. В течение дня синоптики обещают 8–10 градусов тепла, а утром и ночью столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.
До этого метеорологи рассказали, какую погоду ждать жителям Ростовской области в ноябре.