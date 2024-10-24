Экскаватором разносят уникальный исторический некрополь в центре Ростова-на-Дону

Posted 24 октября, 17:54
Published 24 октября, 17:54
Modified 24 октября, 17:56
Updated 24 октября, 17:56
Волонтёры обратили внимание на строительство 17-этажного офисного центра на Береговой, 23. По этому же адресному ориентиру находится объект культурного наследия «Грунтовый некрополь». Активисты уверены, что строить высотку на месте памятника запрещают правила землепользования. Чиновники утверждают обратное.
При этом застройщика обязали провести археологические раскопки на месте работ. Но на деле некрополь просто уничтожается строительной техникой. Ни о каком бережном сохранении и изучении объекта культурного наследия речи не идёт.
«Вот такие „раскопки“, вот такая „ювелирная работа“ — так охарактеризовали это жители соседних домов», — пишут взволнованные активисты.
Они просят Комитет по охране ОКН Ростовской области вмешаться в ситуацию и спасти уникальный некрополь.