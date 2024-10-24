Фейки и мусорные горы: чем прославилась арестованная глава Зернограда Ирина Полищук

Posted 24 октября, 17:10
Published 24 октября, 17:10
Modified 24 октября, 17:12
Updated 24 октября, 17:12
24 октября стало известно об аресте главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Её подозревают в превышении должностных полномочий. Под стражей чиновница останется до 6 декабря этого года.
Задержанием Полищук занимались сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. По предварительным данным, Ирина Полищук как должностное лицо приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости».
Других подробностей о её деле пока нет.
Ирине Полищук 44 года. Она получила экономическое образование в РГУПС. Некоторое время она работала в бизнесе, после чего ушла в политику. Зерноградом Полищук руководит с 2023 года. За время своего правления она успела отметиться несколькими скандалами.
Так, в 2022 году в Зернограде произошёл настоящий мусорный коллапс. Отходы несколько дней не вывозили не только с контейнеров у жилых домов, но и с площадок предприятий. Власти при этом не давали никакого чёткого ответа, почему возникла проблема и как она решится. Но при этом ходили слухи о возможности введения в Зернограде ЧС из-за мусора. Проблему решили только спустя несколько недель, когда администрация города смогли договориться с регоператором.
Но, пожалуй, самой главной проблемой Зернограда стало водоснабжение. В августе прошлого года город с населением в 24 тысячи человек несколько дней оставался без воды из-за порывов на трубах. В жаркую погоду люди вынуждены были самостоятельно справляться с проблемой. Они жаловались, что подвоз воды организован плохо. На момент ЧП Ирина Полищук предпочла ограничить комментирование в своих соцсетях, а потому жители даже не могли оставить жалобы.
Вскоре сити-менеджер заявила, что на водопроводе в городе произошла диверсия. Она даже обратилась в ФСБ и Следком. Информацию о диверсии оперативно опровергли власти Ростовской области. Полищук обвинили в распространении фейков и оштрафовали на сто тысяч рублей.
Как пишет «Блокнот Ростов», на протяжении всей своей политической карьеры в администрации Зернограда Полищук заявляла, что власти района оказывают ей противодействие из-за того, что они принадлежат к разным партийным лагерям.
Чиновница активно вела свой Telegram-канал. На одном из последних видео в канале Полищук самостоятельно лезет в трубу, чтобы принять работы по рекультивации свалки.
Жители Зернограда в соцсетях не выразили особого разочарования аресту главы администрации. Они пишут:
«Сама виновата, плевала на всех граждан города»,
«Этот день должен для Зернограда стать красным днём календаря»,
«Позорище, докатилась до ручки. Всё мало, хоть бы для людей что делала. Весь город в грязи, траве и на ямах. На Ленина ночью темень как в глухой деревне, ни света, ни людей. Зато конюшни на каждой улице строят. Лучше бы для молодёжи что сделали, а то пивнушки и аптеки».