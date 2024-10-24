Фейки и мусорные горы: чем прославилась арестованная глава Зернограда Ирина Полищук

Так, в 2022 году в Зернограде произошёл настоящий мусорный коллапс. Отходы несколько дней не вывозили не только с контейнеров у жилых домов, но и с площадок предприятий. Власти при этом не давали никакого чёткого ответа, почему возникла проблема и как она решится. Но при этом ходили слухи о возможности введения в Зернограде ЧС из-за мусора. Проблему решили только спустя несколько недель, когда администрация города смогли договориться с регоператором.