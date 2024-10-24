Финансисты предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 22%

Posted 24 октября, 08:39
Published 24 октября, 08:39
Modified 24 октября, 08:42
Updated 24 октября, 08:42
Ставка будет действовать весь следующий месяц, спланировать ее в более долгосрочной перспективе пока невозможно. Однако прогнозы финансистов даже на такой небольшой период вызывают сложности. Большинство уверено, что процент станет выше.
Треть опрошенных предполагает, что увеличение будет на 2 или 3 процента — до 21-22%. Две трети согласны, что ставка будет расти, но считают, что она не поднимется выше 20%. И лишь два эксперта из 34 уверены, что ЦБ не будет ничего менять. На уменьшение никто не надеется.
Ряд специалистов отметили, что с помощью ключевой ставки можно удерживать инфляцию. Другие же утверждают, что ее рост замедлит экономический рост.
— Те, кто придерживается монетарных методов управления экономикой, считают, что только высокая ставка может остановить инфляцию. Те, кто считает немонетарными причины роста инфляции и надо принимать другие меры, они за то, чтобы ставка оставалась на уровне текущих значений, — цитируют «Новые известия» профессора Финансового университета Александра Сафонова.
Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган объяснил, почему финансистам тяжело в этот раз предугадать ставку. Ведь за последние месяцы появились новые факторы роста цен, неожиданные для ЦБ. Например, повышение расходов федерального бюджета, повышение коммунальных тарифов в 2025 году, снижение курса рубля и сохранение быстрых темпов роста кредита. Направление понятно, а вот оценка Центральным Банком размера необходимого повышения остается загадкой даже для профессионалов.
Некоторые эксперты считают, что рост инфляции полезен для вкладчиков. Ведь повышение ставки не столько сбивает ее, сколько защищает вклады от обесценивания. И поэтому вклады до сих пор остаются лучшим инструментом для сохранения сбережений.
Больше всего в этой ситуации страдают бедные слои населения с фиксированным доходом. Не имея дополнительных источников и вкладов, они теряют покупательную способность из-за роста цен, который появляется при инфляции.
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