Финансисты предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 22%

Треть опрошенных предполагает, что увеличение будет на 2 или 3 процента — до 21-22%. Две трети согласны, что ставка будет расти, но считают, что она не поднимется выше 20%. И лишь два эксперта из 34 уверены, что ЦБ не будет ничего менять. На уменьшение никто не надеется.