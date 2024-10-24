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Posted 24 октября, 14:49

Published 24 октября, 14:49

Modified 24 октября, 14:51

Updated 24 октября, 14:51

Гидрометцентр оценил уровень радиации в ходе ремонта энергоблока Ростовской АЭС

Гидрометцентр оценил уровень радиации в ходе ремонта энергоблока Ростовской АЭС

24 октября 2024, 14:49
Фото: donland.ru
Гидрометцентр оценил уровень радиации в ходе ремонта энергоблока Ростовской АЭС
Уровень радиации на территории Ростовской области остается в пределах нормы. Сведениями поделилось Северо-Кавказское УГМС.

По данным на 23 октября, мощность дозы гамма-излучения в ЮФО составляет от 0,08 до 0,16 микрозиверт в час. Подобная ситуация складывается и в зоне работы Ростовской АЭС — 0,09–0,16 микрозиверт в час. Показатели не превышают естественного радиационного фона.

Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта
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Ранее сообщалось, что первый энергоблок отключили от сети на Ростовской АЭС. С 20 октября начался финальный планово-предупредительный ремонт первого энергоблока. В настоящее время энергоблоки № 2, 3, 4 на Ростовской АЭС работают в штатном режиме без нарушений условий эксплуатации.

Подробнее о работе комплекса технических сооружений в материале RostovGazeta.

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