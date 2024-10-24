Гидрометцентр оценил уровень радиации в ходе ремонта энергоблока Ростовской АЭС

По данным на 23 октября, мощность дозы гамма-излучения в ЮФО составляет от 0,08 до 0,16 микрозиверт в час. Подобная ситуация складывается и в зоне работы Ростовской АЭС — 0,09–0,16 микрозиверт в час. Показатели не превышают естественного радиационного фона.