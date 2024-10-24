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Posted 24 октября, 15:45

Published 24 октября, 15:45

Modified 24 октября, 15:47

Updated 24 октября, 15:47

Суд арестовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук по делу о превышении должностных полномочий

Главу администрации Зернограда Полищук отправили под арест до начала декабря

24 октября 2024, 15:45
Фото: Администрация Зерноградского района
Суд арестовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук по делу о превышении должностных полномочий
Суд арестовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Зерноградский районный суд избрал меру пресечения главе местной администрации Ирине Полищук. Следователи возбудили против неё дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу взяли под стражу до 6 декабря этого года включительно.

Задержана скандальная глава администрации Зернограда Ирина Полищук
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По данным СМИ, Ирина Полищук как должностное лицо приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости».

Ирина Полищук занимает должность сити-менеджера Зернограда с 2021 года. В прошлому году её переизбрали. Руководство Полищук городом ознаменовалось несколькими крупными скандалами, связанными с водоснабжением в Зернограде.

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