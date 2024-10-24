Главу администрации Зернограда Полищук отправили под арест до начала декабря

Posted 24 октября, 15:45
Published 24 октября, 15:45
Modified 24 октября, 15:47
Updated 24 октября, 15:47
Зерноградский районный суд избрал меру пресечения главе местной администрации Ирине Полищук. Следователи возбудили против неё дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу взяли под стражу до 6 декабря этого года включительно.
По данным СМИ, Ирина Полищук как должностное лицо приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости».
Ирина Полищук занимает должность сити-менеджера Зернограда с 2021 года. В прошлому году её переизбрали. Руководство Полищук городом ознаменовалось несколькими крупными скандалами, связанными с водоснабжением в Зернограде.