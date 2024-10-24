«Хотят ехать сидя»: власти Ростова объяснили огромные вечерние очереди на остановках

Posted 24 октября, 12:47
Published 24 октября, 12:47
Modified 24 октября, 12:49
Updated 24 октября, 12:49
Жители Западного в соцсетях пожаловались, что не могут добраться домой из центра по вечерам. Автобусов очень мало. На них собираются огромные очереди.
Ситуацию прокомментировали в администрации Ростова. Чиновники уверены, что люди в очередях — это лишь те, кто хочет ехать сидя. Поэтому они выжидают на холоде, пока приедет пустой автобус.
«А те, кому нужно уехать быстрее — сразу проходят в салон, даже если все сидячие места заняты. Мы постоянно мониторим ситуацию и контролируем работу транспорта: сейчас количество подвижного состава на маршрутах 78%, интервал движения 5-10 минут», — заверяет глава департамента транспорта Вадим Шкабарня.
Он заявил, что на маршруты №71 и №16, связывающие Западный и центр Ростова, добавят ещё четыре автобуса. Но когда именно это произойдёт, Шкабарня не уточнил.
В администрации снова посетовали на нехватку водителей общественного транспорта. Им обещают зарплату от 80 тысяч до 140 тысяч рублей в месяц.
Ранее для нового маршрута до Суворовского в Ростове купили 10 автобусов.