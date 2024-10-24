Индекс ВЭБ. РФ: Ростов-на-Дону в числе лидеров для культурно-познавательного туризма

По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, ростовчане довольны качеством проведения досуга в городе, их оценка составила 3,2 балла из 4 возможных. У города сильные позиции и по числу достопримечательностей. Среди них — многочисленные памятники: историческим деятелям или литературным персонажам, музеи, улицы (например, ул. Пушкинская в центре города) и пляжи на берегу Дона. Гости и жители Ростова-на-Дону нередко называют его музеем под открытым небом из-за большого количества исторических зданий, выполненных в разных архитектурных жанрах (русский стиль, ампир, эклектика, модерн и другие). Ростов-на-Дону также входит в число лидеров по количеству столовых, кафе и ресторанов — в городе более 3400 точек общественного питания.