Индекс ВЭБ. РФ: Ростов-на-Дону в числе лидеров для культурно-познавательного туризма

Posted 24 октября, 11:06
Published 24 октября, 11:06
Modified 24 октября, 11:07
Updated 24 октября, 11:07
«Наряду с возможностями для культурно-познавательного туризма Ростов-на-Дону демонстрирует позитивную динамику по ряду показателей качества жизни, значимых для обычных семей, например здоровью, образованию и благоустройству. Это важно и для горожан, и для гостей города. Комплексная аналитика с оценкой объективных данных и результатов соцопросов дает ориентиры и для управленцев, и для бизнеса», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, ростовчане довольны качеством проведения досуга в городе, их оценка составила 3,2 балла из 4 возможных. У города сильные позиции и по числу достопримечательностей. Среди них — многочисленные памятники: историческим деятелям или литературным персонажам, музеи, улицы (например, ул. Пушкинская в центре города) и пляжи на берегу Дона. Гости и жители Ростова-на-Дону нередко называют его музеем под открытым небом из-за большого количества исторических зданий, выполненных в разных архитектурных жанрах (русский стиль, ампир, эклектика, модерн и другие). Ростов-на-Дону также входит в число лидеров по количеству столовых, кафе и ресторанов — в городе более 3400 точек общественного питания.
Исследование ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты» показало, что порядка 65% россиян предпочитают семейный отдых. Больше половины (63%) выбирают для проведения отпуска регионы и города России. Помимо пляжного и природного отдыха, спросом пользуется культурно-познавательный туризм. Для большинства (86%) опрошенных при планировании отпуска на первом месте стоит возможность получить яркие впечатления.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.
Предложения и возможности отдыха для семей были проанализированы на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, социологических опросов, данных туроператоров, сервисов бронирования, а также агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты. Социологический опрос НАФИ проводился в 2024 году, в опросе приняли участие 1600 жителей городов России в возрасте от 18 лет.